Feliz, pero cauto. El Málaga Sergio Pellicer salió a la rueda de prensa después de la victoria de los malacitanos contra el Castellón con un par de mensajes claros: hay que mejorar, pero el trabajo de los efectivos que se quedaron con los tres puntos en Castalia fue el adecuado para un equipo que aún se está formando en muchos sentidos y no está completo.

Sobre el triunfo: “Es creer, la victoria hace que los jugadores crean. Hay muchos nuevos. Más allá de venir del primer partido, estamos en construcción. Lo importante es que ellos crean. Los entrenadores somos una herramienta, estamos para ayudar; el protagonista es el jugador. Hay que hacer que crean, más allá del sistema de juego, hoy hemos cambiado. Hay que darle tiempo a los jugadores, que haya competitividad, que mejoren de manera individual. Somos todos a uno, para mí es un diez para el trabajo de los jugadores. Que disfruten hoy y el lunes, con esta energía, a trabajar. Nos da para ver con otro prisma el partido contra el Alcorcón en casa”.

Después de un arranque con sensación amarga por la derrota en Tenerife, la versión mostrada por el Málaga frente a los castellonenses supone también cosas importantes para el vestuario: “Es dar pasos hacia delante. Somos todos resultadistas en el fútbol. Más allá de la victoria, el equipo ha tenido raza, coraje, ha sabido sufrir, aunque tampoco hemos peligrado mucho. Sabemos que tenemos que mejorar pero esto hace mirar hacia delante. Mantenerse o alcanzar un objetivo no es lo primero. No se trata de aprender a caminar, es saber a dónde queremos ir. Cuando todo esté cerrado y tengamos la plantilla completa, el objetivo es competir partido a partido. Queremos la barrera de los 50 puntos, queremos creer. La energía positiva para los jugadores es lo importante, le tenemos que dar continuidad”.

Pellicer también explicó lo complicado de los últimos minutos del encuentro, cuando preparaba los dos últimos cambios que tenía previstos ya en el tiempo de descuento decretado por el colegiado del partido: “Hemos tratado de ajustar los cambios milímetricamente por las fichas, para que saliera Hicham tenía que salir tenía que salir un jugador del filial, iba a salir Ramón, pero se lesionó Ismael en la última acción, tuvimos que cambiar y sale Hicham y en la primera acción se lesiona, nos quedamos con uno menos. Todos esos obstáculos hacen que ellos reaccionen, tengamos mentalidad positiva y es bueno para el aficionado también. Así tendremos una mentalidad positiva”.

En lo referente al alcance de las lesiones de los dos canteranos malaguistas, el preparador de los blanquiazules no quiso hacer predicciones pero sí que confirmó, que, después de las primeras impresiones en el vestuario, son dos percances de tipo muscular. Es más, el de Hicham parece ser que es una recaída en la afección que le ha mantenido trabajando entre algodones durante las últimas semanas de entrenamiento del conjunto de la capital de la Costa del Sol: “La peor noticia es la lesión de dos jugadores importantes. Vamos a empezar a valorarlo, el lunes podremos saber el alcance. Al ser lesiones musculares sabemos lo minucioso que hay que ser con el diagnóstico”.

Además, el preparador de los malaguistas fue muy crítico con el hecho de que el próximo envite de los blanquiazules también se haya programado un viernes y dicha fecha sea susceptible de cambio: “Dejadme disfrutar de la victoria, de los jugadores, con el viaje. Mañana estamos preparando el partido, posiblemente será el sábado, pero no me parece ética ni normal la situación. Vamos a preparar el partido para el viernes, pero si vuelve a haber otro cambio hay una falta de respeto enorme a los equipos y los cuerpos técnicos. Estoy convencido de que cuanto empiece la competición con los grandes y los del play-off de Segunda, eso no ocurrirá. Parece que pagamos el pato nosotros, nos meten partidos los viernes, porque es Málaga, es un histórico de la categoría, lo ve más gente, tenemos una gran afición, pero hay que respetar. Espero que se juegue el viernes, vamos a preparar las cargas de entrenamiento para que se juegue el viernes”.