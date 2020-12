"De volver a Segunda, tenía que ser un grande"

Apenas al salir de la estación María Zambrano procedente de Barcelona, Alexander González dijo por qué ha elegido al Málaga: "Tenía muy claro que de volver a la Segunda División de España tenía que ser un club grande y por eso estoy acá. Lo más grande que tiene la Segunda es el Málaga, entre otros clubes". González llegó acompañado de su familia y fue recogido por un empleado del Málaga.

Cuando se le abordó por si tiene algún problema físico o está en condiciones: "Seguro que sí, estoy para eso vine. Estoy 100% a disposición para entrenar y adaptarme lo más rápido posible a la ciudad. Tengo dos niños y quiero estabilidad para ellos. Mañana pasaré reconocimiento médico para poder estar con el grupo y trabajar".

Preguntado por si su intención es la de estar un buen periodo en la capital de la Costa del Sol, dijo: "Seguro. Estuve un año en Elche, uno en Mirandés, ascendí con el Huesca y no me ofrecieron renovar. Espero estar aquí en Málaga por mucho tiempo como estuvieron muchos de mis colegas y poner este club donde va, que es en Primera División".

Juanpi Añor es el más famoso pero no el único venezolano que ha estado hace poco como blanquiazul, Alexander confirma que le han recomendado venir: "Sí, al final nosotros somos un grupo muy unido que queremos clasificar al Mundial y apenas supieron la posibilidad de venir aquí se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que es una ciudad espectacular, algo que ya sabía. He jugado aquí y estuve de vacaciones el pasado verano. Espero aportar un granito de arena más a lo que están haciendo en esta primera vuelta".

Por último, con su participación en la Copa América fue cauto: "Primero tengo que llegar, ayudar al grupo, al Málaga y luego se verá, pero estoy muy contento y feliz de estar aquí".