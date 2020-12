El once de La Academia del Málaga CF 2020

2020, como todo año de crisis, también fue año de oportunidades. En clave malaguista, ha sido tiempo de cantera. Más allá del tópico, el Málaga no habría sobrevivido como entidad de no ser por los futbolistas de La Academia. Tanto por rendimiento puro y duro como por los beneficios obtenidos en traspasos. Incluso te sale una alineación más que interesante con un buen banquillo formado solamente por jugadores que pertenecen o han pertenecido a la fábrica blanquiazul.

Un posible once formado por gente de la casa, que han ganado especial repercusión y protagonismo de la mano de Sergio Pellicer, podría ser el siguiente: Gonzalo; Ismael Casas, Luis Muñoz, Juande, Cristo; Keidi Bare (Espanyol), Ramón Enríquez; Hicham, Julio, Larrubia; y Antoñín (Rayo Vallecano). No suena nada mal, ciertamente. Además, se podría incluir como suplentes a Kellyan (Ibiza), Issa Fomba, Ale Benítez, Quintana, Juan Cruz e Iván Jaime (Famaliçao).

Apurando, hay un monto interesante de futbolistas que han entrado en convocatorias y que en cualquier momento podrían tener su alternativa: Mini (7 veces), Dani Strindholm (4), Eu Gutiérrez (2), Hoyos (2), Kevin (2), Rafa Camacho (1), Loren Zúñiga (1).

En varios momentos de este 2020, el Málaga ha tenido que vender a algunos de sus mejores activos. Primero fue la salida de Antoñín en el pasado mercado invernal rumbo a Granada y justo antes de estallar la pandemia. Una venta salvadora, tal y como han confirmado en varias ocasiones tanto Gaspar como el administrador judicial, José María Muñoz. Caso similar al de Keidi Bare, que casi se convierte en el culebrón del verano. El Espanyol dejó en las arcas del club un dinero fundamental.

Por el camino también se obtuvieron buenos ingresos por Iván Jaime, que fue vendido al Famaliçao de Portugal. También otro canterano como Álex Mula se marchó al Fuenlabrada, dejando más euros en tesorería. Un millón de euros (sin contar posibles variables) por ambos. Otros que salieron fueron Iván Rodríguez (que regresó a la Ponferradina) y Kellyan (renovado y cedido al Ibiza).

Si por algo ha destacado 2020 es por el tremendo valor y cariño que se está dando al producto de la casa. El triunvirato Muñoz-Gaspar-Pellicer va de la mano en este sentido. Eso ha quedado plasmado con renovaciones y promociones al primer equipo. Antoñín fue clave, renovó, obtuvo dorsal profesional y salió dejando un dinero salvador, como apuntábamos atrás. Pero fueron cayendo muchos más: Ismael Casas, Juande (se le hizo la ficha prometida), Cristo, el propio Kellyan, Larrubia, Ramón Enríquez (ampliado automáticamente por partidos pero sin acuerdo particular)...

"Los chavales de la cantera están pisando fuerte. Si no mejora lo que tenemos en nuestra cantera, no viene nadie. Prefiero 17 fichas que alguien que no mejore lo que tenemos. Hay que darle valor a nuestro producto. Con la economía que tenemos, también necesitamos ponerlos en el mercado para que se revaloricen, aunque no vamos a malvender a nadie", sostiene Manolo Gaspar, que remite a las cláusulas en este mercado invernal y seguirá así mientras pueda.