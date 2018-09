Bendodo exige al Gobierno que "retome" las obras del acceso a Benalmádena

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, criticó ayer que la llegada del PSOE al Gobierno central haya supuesto la "paralización" de las obras de mejora de los accesos al municipio malagueño de Benalmádena, y exigió al Ejecutivo socialista que "retome y priorice" estos trabajos "iniciados por el Gobierno de Mariano Rajoy con una inversión prevista de once millones de euros". Así, aseguró que el Gobierno socialista "no es capaz" de continuar las obras y agregó que con el PP "las cosas se hacen mejor". Junto al candidato 'popular' a la Alcaldía, Juan Antonio Lara, Bendodo indicó que su partido se comprometió con una de los proyectos "prioritarios" para Benalmádena e iniciaron los trabajos "para dar solución al acceso de la autovía en el kilómetro 222, llegando a anunciar incluso en los últimos meses de Gobierno de Rajoy la reducción de los plazos de ejecución". "Hoy tenemos que denunciar que esas obras están paradas y que prácticamente no se ha realizado ningún avance, por lo que pedimos al Gobierno de Sánchez que retome y priorice esa actuación de carácter urgente", reiteró.

Bendodo instó a "comparar la gestión del Partido Popular en esta localidad con la de los socialistas", apelando a "la puesta en marcha de este importante proyecto, así como a la inversión de más de 400.000 euros destinada este año para que las playas del municipio estuvieran a punto antes del verano". Por el contrario, reprochó al actual equipo de gobierno municipal que "venda como propias inversiones que no lo son", en alusión a los planes de asfaltado y ha aclarado que la Diputación Provincial "ya ha invertido más de seis millones de euros en Benalmádena desde que los 'populares' están al frente de la institución".

"Benalmádena merece un gobierno local que la sitúe como el referente de la Costa del Sol que merece ser", dijo Bendodo, quien recordó que "el pentapartito no ha llevado a cabo ni un solo proyecto propio durante los últimos tres años y medio: se dedica a vender humo". Según el líder 'popular' de los malagueños, "la falta de limpieza y mantenimiento en el municipio es evidente, por lo que vecinos y comerciantes reclaman soluciones que este batiburrillo de formaciones no es capaz de acometer".