Ecologistas alertan de la posible "destrucción" del paraje de Maro

Quienes conocen los acantilados de Maro, bien saben que no se trata de cualquier playa en la que los turistas tienen todas las facilidades de acceso, servicios o establecimientos para el consumo. Está enclavada en un paraje natural, protegidas, y por tanto, cuentan con un tratamiento diferente a las del resto de la Costa del Sol. Esta circunstancia es la que ha llevado al Gabinete de Estudios de la Axarquía (Gena Ecologistas en Acción) a reprochar a las administraciones que se le dé el mismo tratamiento que a otros arenales del litoral malagueño, citando entre otros "malos usos", el de la máquina retroexcavadora para alisarla.

"Dicha operación presumiblemente ha supuesto la alteración de hábitats de interés prioritario, que albergan una fauna y flora protegida, en particular vegetación sammófila y fauna sammófi-la, endogea e intersticial de las graveras de las calas, así como los ecosistemas vinculados a los desechos procedentes del mar, lo cual consideramos que podría constituir un delito de tipo ecológico", denunció el portavoz de este colectivo, Rafael Yus que se refirió concretamente a la playa de El Cañuelo.

"Adicionalmente, esta playa cuenta con servicios como dos chiringuitos, cuya legalidad es cuestionable, no sólo porque es una actividad que no está reglada en estos espacios, sino porque no puede controlar la contaminación de sus residuos", añadió al tiempo que recordó que "puesto que esta playa forma parte de un paraje natural protegido, su normativa no se contempla su modificación para uso turístico".

El portavoz de Gena recordó que estas apreciaciones están respaldadas por la normativa vigente para el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, en cuyo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), se establecen los hábitats y especies de interés comunitario internacional.

Según Yus, esta reglamentación obliga a proteger y conservar los elementos naturales y la estructura funcional del ecosistema, y contraviene la instalación de servicios playeros, "especialmente de carácter comercial, como son los chiringuitos".

Por estos motivos, los responsables de Gena-Ecologistas en Acción ha cursado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil.

Además, para que quede constancia de su advertencia, han enviado copia a la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, "para que aclare estos hechos y, en su caso se instruya el correspondiente expediente".