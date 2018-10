Mijas construirá un puente sobre el Arroyo Real para conectar la zona de El Lagarejo

El Ayuntamiento de Mijas ha sacado a licitación por un importe de 868.000 euros la ejecución de un puente sobre Arroyo Real que conectará la salida de la urbanización El Lagarejo desde la calle La Higuera con la carretera de Fuengirola a Mijas (A387). Se da la circunstancia que no es el primer paso de estas características que se ha construido en esta zona en esta zona, pues hace ya unos años, durante las obras de desdoblamiento de la carretera A-387, se construyó un puente provisional para la circulación de los vecinos, mejorando así la conexión de esta urbanización. No obstante, el puente tuvo que ser demolido, entre otras cuestiones, porque la solución hidráulica provisional no garantizaba la evacuación de los caudales del arroyo, cumpliendo así el requerimiento de la consejería de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento ha decidido ahora restablecer esta conexión tras estudiar una solución hidráulica que garantice la evacuación óptica de forma que se pueda ejecutar de manera permanente. De esta manera, la construcción de este puente va a beneficiar, principalmente, a los vecinos residentes en la zona de El Lagarejo y Lomas del Real. Estos dos sectores urbanísticos reúnen a aproximadamente 660 viviendas y se estima que favorezca la salida a la carretera diariamente a cerca de 2.000 mijeños de la zona. A todos estos se sumarían los residentes de la parte norte de El Coto que prefieran tomar esta opción a la de la Avenida de Mijas, según explicó ayer el concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín. "Estos trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y van a suponer un salto en la calidad de vida de los vecinos que ya llevan tiempo solicitando este puente. Ya no es solo una manera fácil de acceder a la autovía y a la autopista sino la seguridad vial que esto genera con una reordenación del tráfico", manifestó.

478.000Euros. Es la inversión de la ejecución de un vial que conectará El Lagarejo con Lomas del Real

Esta actuación se suma a las obras de ejecución del nuevo vial que conectará la urbanización de Las Lomas del Real con El Lagarejo. Los trabajos, que se iniciaron el pasado mes de septiembre, cuentan con un presupuesto de 478.000 y se espera que estén finalizados a principios del próximo año. La actuación consistirá en la finalización de los trabajos que quedaron pendientes por parte de la promotora, entre los que destaca la ejecución de un nuevo vial que conectará con la calle Los Naranjos del Lagarejo y que implica la prolongación del actual embovedado del arroyo.

Asimismo, según detalló el edil, el nuevo vial que unirá ambas urbanizaciones será de doble circulación con un carril para cada sentido. La nueva infraestructura irá provista de farolas con iluminación LED siguiendo la estética del resto del municipio. Además, la obra lleva consigo la mejora de la evacuación de las aguas, de forma que no solo facilitarán a los vecinos la comunicación con otras zonas del municipio sino también acabar con las inundaciones que provocan las fuertes lluvias en este punto. "Les ofrecemos una carretera segura y cómoda para transitar además de evitarles los rodeos que actualmente tienen que hacer para salir de la urbanización con la carga de tráfico que ello supone para otras barriadas", concluyó.