Ibon Navarro: "En la sala de prensa Txus Vidorreta es el mejor, no se puede competir con él"

El hecho de que la competición no parara y hubiera un partido 72 horas después de levantar el título de la BCL en Belgrado propició que algunas muescas quedaran en el tintero. Esas palabras de Txus Vidorreta en la sala de prensa del Beogradska Arena diciendo que "no era baloncesto" lo que se había visto en la primera mitad y atacando el criterio arbitral quedaron en el aire. Nadie del Unicaja se había referido públicamente a aquello, pero evidentemente son palabras que no gustan. Se unieron a los ataques del director deportivo, Aniano Cabrera, y el presidente, Félix Rodríguez, al estilo del equipo malagueño. "Si ese es el plan de Unicaja, acabarán jugando sin baloncesto. Es el baloncesto actual: físico. Pegar y pegar. Nosotros seguiremos apostando por el juego porque nuestra filosofía es jugar al baloncesto. No utilizamos, nunca, los términos guerra o batalla, sino baloncesto. Somos fieles a esa idea", señalaba Cabrera.

"Txus estaba ya jugando el siguiente partido", reflexionaba Ibon Navarro en los micrófonos de Radio Marca Málaga: "No voy a entrar en eso, pero decir que un equipo que iba primero en ese momento en la ACB y que no juega al baloncesto, pues... No voy a valorar, diga lo que diga voy a quedar mal. Empezó a jugar su partido, Txus es un maestro en manejar muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Le tengo muchísimo respeto profesional y admiración personal, es un maestro en ciertas cosas. Como dijo aquella vez Pep Guardiola, es el puto amo. En la sala de prensa Txus es el mejor, no se puede competir con él".

Unida a esa reflexión también era cuestionado Ibon por el uso de los challenge y el instant replay en el baloncesto. "El Instant Replay es un instrumento que pensábamos que ayudaría a que el deporte fuera más justo y creo que para lo único que sirve es para que el trabajo de los árbitros sea más fácil, pero no ayuda a que el juego sea mejor. Las reglas intentan simplificarlo todo, pero creo que el juego pierde. Decir que si un codo toca cara es antideportiva... Igual la cara toca el codo. Se pierde interpretación y se hace más simple, pero creo que no gana el baloncesto", era el interesante mensaje que dejaba el técnico vitoriano.