La antena de telefonía de Torrox estará desmontada antes de final de año

Desde hace dos décadas aproximadamente, los vecinos de la Generación del 27 de Torrox tienen que soportar una antena de telefonía a apenas 30 metros de sus casas. No les convencen los estudios que descartan que la energía electromagnética que emiten puedan provocar cáncer u otras dolencias porque ellos atestiguan que en el barrio se han incrementado el número de persona aquejadas por esta enfermedad y son muchos los que padecen dolores de cabeza y migrañas. Pero además, independientemente de que puedan ser o no perjudiciales para la salud, tienen una sentencia en la mano del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga que obliga a la empresa de telefonía móvil a desmantelarla.

Una espera que podría acabar antes de que finalice el año, según anunció el alcalde Óscar Medina tras las críticas recibidas por el grupo municipal socialista que le reprochaba que la antena siguiese en pie tres años después de que el Ayuntamiento de Torrox le ganase el último juicio a la multinacional Orange. "Ya tenemos la sentencia firme ante la que no cabe apelación, pero acordamos dar un plazo de varios meses para que fuese la operadora fuese haciendo los cambios necesarios para que los usuarios no se quedasen sin cobertura. Si no la desmantela, será el Ayuntamiento quien se encargue de ejecutar la sentencia en estos meses", confirmó el regidor quien esta semana dará traslado a los servicios jurídicos municipales. "Entiendo la posición de los vecinos. Este año por fin va a concluir su lucha y van a ver cumplido sus deseos", manifestó Medina quien no obstante indicó que "en estos años, la operadora ya han ido desmontando partes de la antena".

Toñi Rico es una de las vecinas de la Generación del 27 que sigue luchando para que el Ayuntamiento y la empresa de telefonía móvil eliminen la antena del barrio. "Son muchos años luchado para que la quiten. Está demasiado cerca de nuestras casas. Muchas personas han fallecido con cáncer, muchas mujeres con cáncer de mama, dolores de cabeza y otros problemas de salud que sufren desde las personas mayores a los pequeños", aseguró esta mujer cuyos hijos sufren de migrañas. "Aunque digan que no perjudica, nosotros no la queremos porque son muchos vecinos con problemas", insistió Rico quien también instó al alcalde a cumplir con su compromiso de quitar la antena.