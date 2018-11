Fuengirola rechaza en Pleno crear la comisión sobre la deuda con Urbaser

El equipo de gobierno rechazó ayer, durante la celebración del pleno extraordinario convocado por los diferentes grupos de la oposición (formada por PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Costa del Sol Sí Puede), crear la comisión de investigación sobre la deuda con Urbaser que asciende a 5,1 millones de euros “para investigar estos hechos y los perjuicios económicos” para los vecinos de Fuengirola, tal y como explicó el portavoz de IU Miguel López encargado de defender la moción.

Aunque inicialmente estaba previsto que el pleno se celebrara el pasado 31 de octubre tras la sesión ordinaria habitual, su celebración se aplazó finalmente hasta el día de ayer tras las reclamaciones de los portavoces de IU y Ciudadanos que criticaron que no se había puesto hora al pleno.

El pasado mes de octubre se daba a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con fecha del mes de marzo que anulaba una sentencia anterior que eximía al Ayuntamiento de Fuengirola al pago de los intereses de la deuda con Urbaser después de que la empresa se acogiera al Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno central. La empresa, sin embargo, recurrió esta resolución ante el TSJA, que ahora obliga a las arcas municipales al abono de esta cantidad.

“El Ayuntamiento de Fuengirola tiene una deuda con Urbaser como todos los ayuntamientos y administraciones con otras empresas. Se negocia con Urbaser esa deuda en 2011 y se pone un pago de los intereses. Después de varios pagos se acoge al Plan de Pago a proveedores, por lo que ya no es necesario pagar esos intereses. Es más, una sentencia nos dice que no hay que pagar y nos acogemos a ella. Como no teníamos que pagar, esa cantidad se retiró de los presupuestos. Pero después llega otra sentencia que dice lo contrario”, explicó el concejal popular Rodrigo Romero. La sentencia es firme, por lo que el Ayuntamiento deberá ahora abonar los intereses de demora, una cantidad que podría seguir aumentando cada día mientras no se ejecute el pago, aunque se desconoce cuál podría ser la cantidad final.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Javier del Toro, acusó al equipo de gobierno de “oscurantismo” tras la ocultar la sentencia y añadió que “queremos que se investigue y se depuren responsabilidades administrativas”, señaló. Asimismo, para los diferentes partidos de la oposición, esta sentencia no es un hecho aislado sino que se suma a otras resoluciones similares, como los 6,5 millones de euros en intereses de demora por las obras del polideportivo Elola, otro medio millón de euros por las obras del parking del Rosario y otros tres millones por las obras de la propia sede del Ayuntamiento, entre otros. Según sus propios cálculos, el Ayuntamiento de Fuengirola adeuda hasta un total de 28 millones de euros en intereses de demora en sentencias por no pagar obras a tiempo.