Piden que los bebés viajen gratis en el autobús que va al hospital de Marbella

Hace apenas unas semanas que el transporte urbano de Marbella es gratuito para los empadronados en la localidad que cuenten con la Tarjeta Municipal de Movilidad. A excepción de los menores de 4 años, que no necesitan la tarjeta. La paradoja se da en las líneas 76 y 78 que unen Nueva Andalucía y San Pedro con el Hospital Costa del Sol.

Ambas líneas no dependen del Ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía, por lo que no se rigen conforme a la nueva ordenanza municipal de movilidad, y aunque el equipo de gobierno alcanzó un acuerdo con la administración autonómica para que estas también sean gratuitas con la Tarjeta, el acuerdo deja fuera a los menores de 4 años que no cuentan con este documento y que sí tienen que pagar el billete del autobús, aunque no ocupen asiento.

Este es el caso de Ingrid y José, una pareja residente en Nueva Andalucía y que tres veces por semana debe acudir con su bebé, de menos de dos meses, a rehabilitación al Hospital Cosa del Sol. “Mi hijo está empadronado en Marbella igual que nosotros y además lo llevamos en modo mochila, por lo que no ocupa ni un sólo sitio. La gratuidad del transporte nos parece una iniciativa estupenda pero no entendemos que nosotros no tengamos que pagar y nuestro bebé sí, deberían corregirlo”, manifestó José Cosín, que ha iniciado una recogida de firmas con este fin.

Ante esta circunstancia, el edil de Movilidad, Félix Romero, aseguró que están en plenas conversaciones con la Junta de Andalucía y con la empresa concesionaria del servicio, el Grupo Avanza, para alcanzar una solución. “Se está barajando que la empresa emita un billete gratuito para los menores de 4 años, pero es algo que aún se está gestionando. Hay que tener en cuenta que es un servicio nuevo y que aglutina diferentes líneas que pertenecen a distintas instituciones, es normal que surjan este tipo de problemas que se irán solucionando”, explicó el edil, quien relató que “el primer planteamiento que se le ha hecho a la Junta y a la empresa es que adaptara su estructura de explotación a la ordenanza municipal”, de forma que se reconociera el título de la tarjeta, que cubre el seguro del viajero, para que aquellos que cuenten con este documento puedan viajar gratis. Sin embargo, los niños no tienen tarjeta porque “según la ordenanza no tienen que tenerla y deben pagar porque en caso de accidente no estarían cubiertos por el seguro”. Algo que esperan solucionar en breve.