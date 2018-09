Un nuevo vial conectará las urbanizaciones Las Lomas del Real con El Lagarejo en Mijas

El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado las obras de ejecución del nuevo vial que conectará la urbanización de Las Lomas del Real con El Lagarejo, unos trabajos que están presupuestados en 468.511 euros y cuentan con un plazo de ejecución de tres meses. "Esta obra es importante no solo por el hecho de conectar a todos estos vecinos con la carretera de Mijas y la autovía, sino porque lleva consigo un marco de pluviales en una zona de vaguada lo que mejora y ayuda a la evacuación de aguas", aseguró el concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín.

De esta manera, las obras no solo facilitarán a los vecinos la comunicación con otras zonas del municipio, sino también acabar con las inundaciones que provocan las fuertes lluvias en este punto. "La orografía del terreno suma un plus de dificultad a la hora de poner en marcha este tipo de obras. En estos momentos estamos con la maquinaria y los movimientos de tierra que acondicionen el terreno para, a continuación, llevar a cabo el marco de hormigón y encima de este el vial de conexión", agregó. Por otro lado, a esta obra se une la próxima ejecución de un puente sobre el Arroyo Real que una la salida de la Urbanización El Lagarejo desde calle La Higuera con la carretera A387 dirección Fuengirola a Mijas. Aunque no se trata del primer paso de estas características en esta zona, pues hace ya unos años, durante las obras de desdoblamiento de la carretera A-387, se construyó un puente provisional, mejorando así la conexión de esta urbanización. No obstante, el puente tuvo que ser demolido porque la solución hidráulica provisional no garantizaba la evacuación de los caudales del arroyo, cumpliendo así el requerimiento de Medio Ambiente.