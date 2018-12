Antequera diseña 29 rutas para dar a conocer la naturaleza

La delegada municipal de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, y el gerente de Sendero Sur Aventura, Antonio Cebrián, han presentado el ciclo de excursiones a pie que componen el Programa de Senderismo 2019 promovido por el Ayuntamiento de Antequera, a través del Patronato Deportivo Municipal, y organizado por dicha empresa local.

El próximo 13 de enero se iniciará la temporada con una travesía en torno al pinsapar de Sierra Bermeja, habiendo un total de 20 excursiones a lo largo de un calendario que abarca todo el año, exceptuando los meses de julio y agosto, por las altas temperaturas que se registran.

Las rutas, diseñadas para que puedan ser realizadas por todo tipo de públicos al ser de dificultad baja-media, tendrán un precio general de 13 euros incluyendo los desplazamientos en autobús que se realicen, siendo indispensable la reserva de plaza a través de la compra del billete en la tienda de Sendero Sur o por medios online. Las provincias que abarcará el programa serán Málaga, Granada y Cádiz, incluyendo en el mismo algunas iniciativas muy demandadas como el deshielo de Sierra Nevada (a realizar el 30 de junio).

En el primer bloque previsto (entre enero y junio) hay programadas 13 excursiones, mientras que entre septiembre y diciembre habrá siete, con lo que se pretende fomentar la práctica de una actividad saludable y al mismo tiempo el incrementar el conocimiento de los propios vecinos sobre los parajes naturales existentes dentro de la provincia de Málaga y en aquellas que se encuentran en sus proximidades, como es el caso de Cádiz y Granada.

Por ello, la mayoría de las rutas que está previsto realizar tienen un nivel de dificultad que sería asumible para personas que no tienen que tener una gran nivel de preparación física.

No obstante, para aquellos aficionados que sí la tienen, este año como novedad, se han diseñado las etapas con algo más de dificultad atendiendo a las demandas del grupo de participantes ya consolidado, “hecho que no quita a que puedan añadirse personas que antes no habían participado porque se trata de rutas con dificultad media-fácil”. Además, de cara a fomentar esta actividad en familia, Galán ha explicado que también se está trabajando de forma paralela en otro programa de senderismo familiar con rutas más fáciles y que puedan sera asumidas por cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo por la naturaleza con su familia.