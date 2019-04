–¿Qué balance hace de esta legislatura?

–Podríamos decir que ha sido el mandato del reconocimiento de Antequera en múltiples aspectos. En estos cuatros años la ciudad ha sido reconocida como Patrimonio Mundial, el mundo del deporte ha sido reconocido como premio nacional del deporte y ciudad europea del deporte o en el ámbito social hemos recibido dos años consecutivos el premio a la excelencia en inversión social. Además, se trata de reconocimientos objetivos, que no parten de uno mismo, son externos los que consideran que Antequera está trabajando de una manera muy positiva en diversos aspectos que están redundando en la ciudad, lo que se nota en un dinamismo que va creciendo progresivamente. A ello se unirá pronto el reconocimiento como municipio turístico. Los datos nos son halagüeños y el trabajo realizado se hizo razonablemente bien, siendo positivo para la promoción de la ciudad, lo que está reportando un beneficio económico de 80 millones de euros según los datos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

–¿De qué logro se siente más orgullo?

–Evidentemente del de la Unesco. Estamos hablando del reconocimiento máximo y casi inalcanzable para cualquier otro. Fue un antes y un después, por eso lo califiqué como el hecho histórico más importante que había tenido la Antequera moderna.

–¿Qué se le queda en el camino?

–Hay muchas cosas porque hay muchas cosas que están, ya que Antequera tiene un amplio abanico de cuestiones, inversiones o posibilidades. No es una ciudad que tenga dos proyectos y son los que te ocupan. Aquí estamos en plena transformación de la ciudad y en un mismo espacio está la conclusión de la segunda estación de la alta velocidad y la línea que conecta con Granada, la finalización de la tramitación del Puerto Seco, la conclusión del corredor ferroviario mediterráneo y central que pasan por aquí, y puedo seguir hablando de proyectos. Es imposible que esos proyectos plurianuales y que no dependen sólo del ayuntamiento se puedan terminar en una legislatura, por eso digo siempre lo mismo: los proyectos que dependen sólo del ayuntamiento casi todos están terminados. De hecho, se nos intenta hacer crítica en asuntos que no nos corresponden, en los que somos un propiciador, como es el cuartel de la Guardia Civil en el que dicen que no está desbloqueado, pero hemos pagado más de un millón de euros para la compra de lo construido y es el Ministerio del Interior es el que no consigue desbloquear ese asunto. El Palacio de Ferias es otro asunto parecido.

–¿Entiende las críticas de IU en este sentido?

–Izquierda Unida tiene un cargo de conciencia importante en este asunto, porque hay que recordar que cuando se hace la denuncia de la situación de Palacio de Ferias y su no puesta en uso, que era imposible, IU tiene la Consejería de Comercio y ese pelo en la gatera lo tienen, que se lo recordaremos en campaña, que fueron ellos los que levantaron el expediente para que los antequeranos pagaran 5 millones de euros. Nosotros no tenemos ni arte ni parte, es un regalo diabólico que si no participan todas las administraciones no se podrá poner en marcha.

–¿A qué debe que tenga una relación tan tensa con el PSOE?

–El PSOE estuvo gobernando más de 30 años y perder el gobierno le sienta mal a cualquiera, pero ellos todavía no lo han superado. Ni lo superaron en los primeros cuatro y tampoco ahora. Ellos no han aceptado el resultado electoral, ellos creen que Antequera se equivoca cuando no los vota a ellos y eso es un problema importante. Un problema que se refleja en un comportamiento político que lo único que intenta es entorpecer.

–¿Qué le lleva a encabezar nuevamente la lista de Partido Popular?

–Porque me lo han pedido mis compañeros insistentemente, porque sigo creyendo que los ocho años es un tiempo adecuado. No obstante, mis compañeros me han dicho que no podía dejar este momento, porque la ciudad no puede dejar de tener un equipo lo suficientemente potente para seguir gobernándola. Y en ese equipo consideran que yo tengo que seguir capitaneándolo, entonces me di cuenta de que desconocía que era un asunto que no sólo dependía de mí, ya que también hay otras personas que tienen algo que decir, aunque parezca una cosa particularmente mía, no es solo mía.

–¿Teme el efecto que pueda tener la irrupción de Ciudadanos o Vox?

–No lo sé, porque a fecha de hoy no tenemos nada cierto. Yo le digo ya que nosotros presentamos la lista electoral el día 9 de abril, lo que significa que ya la tenemos confeccionada, ¿escuchó usted a otro partido decir que va a presentar la lista?, solo Izquierda Unida dice que presenta los 11 primeros y digo, no los presentáis todos porque no los tenéis. Nosotros hemos tenido problemas, pero porque hemos tenido muchas personas que podían ser candidatos, creo que la receta este año va a salir muy bien y será muy sabrosa.

–¿Qué le parece el fenómeno de Vox?

–Es un partido oportunista que aprovechó el desgaste lógico de un partido a través de un Gobierno, como es el PP, que se vació en estos años de durísima crisis y que también le han afectado los casos de aquellos que han usado el partido para beneficio propio y que han hecho tanto daño. En este río revuelto han entrado para ver si hacían una buena recolección. Es como un equipo que juega Liga, Champions y Copa y luego llega un equipo de final de la tabla y puede dar la sorpresa, aunque creo que tiene un recorrido relativamente corto en tiempo electoral, porque el voto es confianza y no es instantánea, ni momentánea, aunque se puede llegar a perder.

–¿Pactaría con ellos?

–Por supuesto que sí, sin ningún complejo. Hombre, pactaría las cosas que son de razón, las cosas que son una barbaridad, pues no, lo que sea razonable. Igual que podría pactar con el PSOE o con IU, pero hay veces que te piden unas barbaridades que es imposible llegar a acuerdos.

–¿Qué no sería razonable?

–Todo lo que suponga un quebranto de la estructura del Estado como la tenemos hoy. Yo no podría pactar con un partido independentista si sus criterios son la ruptura de España, pero tampoco pactaría con un partido que quiera suprimir las autonomías, eso no lo pactaría nunca, aunque se pueden llegar a acuerdos en otros temas como puede ser economía, inversiones, etc.

–¿Qué cree que necesita Antequera?

–Los primeros cuatro años los utilizados para poner las bases de la recuperación, luego hemos utilizado los siguientes cuatro años, en un símil agrícola, para sembrar buenas semillas para la Antequera del futuro, y los próximos cuatro años son los de la consolidación de las infraestructuras generadoras de empleo. Además tiene que ser la consolidación de todo lo que hemos hecho para que siga creando riqueza. En estos próximos años se terminará la estación del AVE, se desarrollará el Puerto Seco y se desbloquearán otros proyectos.