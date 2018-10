Tajotour asegura que tiene permiso para operar el bus turístico

La empresa rondeña Tajotour, responsable del autobús turístico que opera en Ronda, ha salido al paso de las acusaciones lanzadas por el Partido Popular asegurando que no cuenta con licencia para operar este servicio, asegurando que sí cuenta con los permisos necesarios. "La autorización existe, aunque no les guste, y aunque algunos piensen que no es legal", señala la empresa en un comunicado.

Además, en dicho escrito acusan al Partido Popular de haber intentando con anterioridad, mientras su etapa en el Gobierno local, clausurar dicho servicio "sin seguir procedimiento alguno".

La empresa califica la iniciativa del Partido Popular como "ruin"

Por otra parte, aseguran desconocer los "oscuros intereses" que el Partido Popular podría tener tras una iniciativa que califican como "ruin" ya que "con ello se permitiría a empresas ajenas a la ciudad realizar una actividad mientras no se le permite a una empresa local".

Además, para reafirmar la existencia de dicha autorización, desde la empresa aseguran que el propio Ayuntamiento de Ronda habría iniciado los trámites necesarios para tratar de anularla en el año 2017, pero el Pleno de la Corporación no aprobó el trámite necesario para solicitar un informe al Consejo Consultivo para anular esta autorización administrativa, por lo que no podría anularse.