El teléfono de la alcaldesa de Ronda no tiene mensajes con el ex edil implicado en el caso Boda

No hay mensajes en el teléfono de la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, con su ex concejal José María Jiménez relacionados con el conocido como caso Boda. Ni en los días previos a que saltase este asunto ni en los posteriores. Fuentes conocedoras del resultado de este análisis de los terminales han asegurando que los mensajes que supuestamente se enviaron ambos, y que fueron entregados por Jiménez en el juzgado para avalar que la alcaldesa sí era conocedora de este asunto, no constan en el teléfono particular de la regidora, aunque sí siguen estando registrados en el teléfono del ex concejal como fueron aportados a la investigación judicial.

El Partido Popular había solicitado a la jueza instructora de las diligencias de investigación que se procediese al cotejo de ambos teléfonos para comprobar los mismos o si había alguno más relacionado con este asunto y que no hubiese sido dado a conocer. Una prueba a la que se accedió por parte de la instructora y que hizo que ambos tuviesen que personarse en las dependencias judiciales para proceder a entregar sus teléfonos para que fuesen revisados y se levantase el correspondiente acta. Mientras tanto, fuentes próximas a la alcaldesa insisten en señalar en que no hay mensajes con los que se pueda demostrar que la regidora era conocedora de que se fuesen a cambiar las fechas del acta de la boda de la hija del ex concejal como pretendía el Partido Popular. Un cambio que habría permitido a la hija del ex concejal de disfrutar de un permiso remunerado en el SAS.