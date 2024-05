Mario Saint-Supéry sigue iluminado en LEB Oro: 18 puntos en Cantabria

Mario Saint-Supéry sigue con su master acelerado en LEB Oro rondando en cada partido el sobresaliente. El joven malagueño, de 18 años recién cumplidos, volvió a ser capital en la victoria de su equipo, el Tizona Burgos, en la cancha de Grupo Alega Cantabria (67-94). Firmó el rinconero, en 21 minutos en pista, 18 puntos (4/6 en tiros de dos, 1/1 en triples y 7/8 en libres) y dos rebotes para 19 de valoración en tierras cántabras. Va enlazando partidos de alto nivel en esa cesión que se acordó a finales de enero y a la que está respondiendo con nota. Tiempo habrá cuando acabe la temporada para ver cuál es su futuro para la campaña 2024/25, pero está demostrando que la segunda categoría la domina perfectamente, cierto es que en entorno ideal para su desarrollo y con un técnico que cree en él. Pero hay que rendir. De momento, el Tizona está ya clasificado para los play off y ya se ha asegurado el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final antes de la Final Four por la única plaza de ascenso que quedará libre. Previsiblemente, el Leyma Coruña, líder, tiene más papeletas. Quedarán rivales de enjundia (San Pablo Burgos, Estudiantes, Gipuzkoa...) en lo que será un acicate más en una temporada que seguirá ya en julio con el Europeo sub 18 de Tampere (Finlandia), donde debe ser uno de los líderes de la selección junto con Hugo González.

En Burgos, Saint-Supéry está promediando, en 17 minutos en pista, 11.6 puntos (48% en tiros de dos, 46% en triples y 84% en triples), 2.6 rebotes y 2.3 asistencias para 11.7 de valoración en los 15 duelos que jugó. Números muy respetables para un hasta hace tres semanas menor de edad que la semana pasada fue elegido en el mejor quinteto de la semana mientras su Unicaja se proclamaba campeón de la BCL en Belgrado, título que constará en su palmarés al haber intervenido en cinco partidos de la primera fase de la competición europea. A través de las redes expresaba su alegría por el trofeo y también ponía el hombro para intentar que Dylan Osetkowski sea MVP de la ACB.

En otro partido con malagueños en liza, el Hestia Menorca cayó 75-84 ante el Real Betis con siete minutos en pista para Javi Rodríguez y 11 para Golden Dike en el tramo final de temporada, con lo que ya se queda sin opciones de play off el cuadro menorquín.