N'Diaye marca territorio

Prepárense para sufrir, bienvenidos a Segunda. Un partido que se iba por el sumidero, perdía 1-0 en el minuto 85, lo levantó el Málaga para campear en su regreso a la categoría de plata. El camino empezó en Lugo. Igual hay que acordarse a final de temporada de que todo comenzó aquí. Una jugada de Hicham rematada con mucho suspense por Juankar y un cabezazo de N'Diaye, el hombre llamado a marcar diferencias, voltearon en parpadeo lo que había sido un dolor de muelas intenso. Es lo que hay, no queda otra.

No hay que creérselo, pero sucede que el Málaga es el Madrid o el Barcelona de Segunda. Y tiene jugadores como N'Diaye, el más valorado en el mercado de la competición, que gana partidos. No debe ocultar los problemas estructurales de la plantilla. No debe tapar el bosque el 1-2 en el Ángel Carro. Hay mucha faena, en los despachos y en el césped. Afortundamente, Muñiz es el adalid de la prudencia y lo recordará dentro y fuera. Al menos, es obligado, hay fe. Y un equipo se construye desde ahí, desde la creencia. Después viene el orden. Y el talento, que no abunda en lo que se vio en Lugo.

Un imperdonable error de Ontiveros recordó en qué universo se ha aterrizado. Un caracoleo inútil en la zona central de campo propio tras una recuperación acabó en una asistencia de gol del marbellí para que Cristian Herrera batiera a Munir. No suelen pasar demasiadas cosas en los partidos de Segunda y hay que minimizar riesgos. La bofetada se recibía pronto. El canterano se ganó la titularidad con su buena pretemporada. Pudo ganarse la cruz definitiva en el Ángel Carro.

Como grogui por el golpe, le costaba al Málaga crear juego. El Lugo, equipo asentado en la categoría, llevaba la iniciativa. No es que sufriera un acoso el equipo de Muñiz, pero le costaba. Sobran y faltan jugadores, es la auténtica realidad a mediados de agosto y a dos semanas de que cierre el mercado. Se podía interpretar la titularidad de Jack Harper como un mensaje de Muñiz, tanto como un premio al canterano. Imponía en jugadas concretas N'Diaye, pero sin continuidad. El Lugo cedía metros.

Contemplativo el Málaga, un par de balones a la espalda de la defensa que Renato Santos, con algún movimiento sin balón interesante, no acertaba a controlar eran lo único más o menos osado en juego corrido. A balón parado sí se producía peligro. Un córner botado por Ontiveros fue rematado fuera por Ricca con todo a favor tras una buena estrategia de bloqueos. En otro hubo un penalti clamoroso sobre Adrián, cierto es que el lanzamiento de esquina no debía haber sido tal, era saque de puerta. Sobre el pitido del descanso, Luis Hernández no aprovechó a dos metros del arco otro balón suelto en el córner, algo esquinado, y lo mandó a las nubes.

El Málaga subió intensidad. Juankar por Ontiveros al descanso y, poco después, Blanco Leschuk por Adrián. Ganaba los balones por alto el Málaga y Muñiz ordenó que Luis Hernández lanzara los saques de banda cercanos al área. Adrián la tuvo de cabeza en una falta botada por Recio, Harper chocó con Juan Carlos en un balón dividido, Renato Santos tuvo dos disparos lejanos... Entretanto, Munir le sacó un buen disparo a Juan Muñiz después de que Pau Torres demostrara una candidez preocupante.

Muñiz metió a Hicham también, tuvo alguna oportunidad el Málaga, pero es evidente que falta calidad arriba. El dinero que haya se debe gastar preferentemente en un delantero que marque diferencias. No lo tiene ahora mismo el Málaga. Blanco intentó ganar alguna pero le falta aún rodaje y catarlo en España.

Se agotaba el tiempo y se fabricó Hicham una jugada por la banda derecha. Tuvo fe el marroquí para centrar rodilla en suelo. El balón pasó entra varias piernas en el área. Y le cayó a Juankar, solo, pero marcó con suspense.

No se conformó el Málaga. Luis Hernádez siguió sacando de banda en largo. Y cogió un rechace para colgar un balón para que N'Diaye sellara con un cabezazo a la escuadra de Juan Carlos los tres primeros puntos de la temporada para el Málaga. El camino empieza con sufrimiento. Pero sabe mejor con victoria.