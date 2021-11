Comerciantes del casco antiguo de Marbella critican la retirada de terrazas por una procesión

El Puente de la festividad de Todos los Santos no solo se celebró el pasado lunes en los cementerios y el casco antiguo de Marbella acogió una marcha procesional que obligó a levantar las terrazas de hostelería y los expositores comerciales sin previo aviso, una actuación que ha creado “malestar” entre los comerciantes de la zona, según ha declarado el presidente de la Plataforma de comerciantes y hosteleros de Marbella, Nahuel Klappenbach.

El comerciante ha puesto de relieve el “malestar” que ha generado la medida en muchos negocios de la zona, ya que según ha indicado, ha supuesto “pérdidas”, por lo que solicita a la Administración local que “dé una explicación” y que eventos de una índole similar sean “notificados con tiempo suficiente” de cara al futuro debido a que a las 20:00 horas del lunes la Policía Local comunicó que “antes de las 21:00 teníamos que quitar los toldos”.

Klappenbach ha defendido “el uso público de la vía para todos”, pero ha lamentado que en esta ocasión “no se ha notificado” en un día festivo en el que “todos los restaurantes tenían reservas”, asegurando que la obligación de “quitar los expositores y toldos” en el caso de los comercios y “las terrazas” en la hostelería ha ocasionado “un perjuicio económico y de imagen” por “falta de seriedad”.

Según ha indicado, muchos empresarios “han contratado a gente para una terraza inexistente o alimentos para la cena que no han podido dar y se han tirado”. “No puede volver a pasar, es inadmisible”, ha exclamado, al tiempo que ha recalcado que este tipo de actos deben ser “notificados con tiempo suficiente para no coger reservas, no preparar alimentos o no abrir”.

Uno de los restaurantes afectados fue ‘Medium rare’, ubicado en la calle Ancha, donde se tuvo que retirar de la vía pública “unas siete mesas”, ha apuntado Sinforiano Galera, empleado del establecimiento, quien ha estimado una pérdida de entre “500 y 600 euros” al “perder el turno de cena”. Así, ha asegurado que “ha sido el día que he hecho menos caja de todo el año”, y ha solicitado al Ayuntamiento que “ponga más margen” y deje que “arrimemos las mesas a la pared” en vez de retirarlas y avisen.

Otro hostelero de la zona que ha preferido mantenerse en el anonimato ha asegurado que por la magnitud del paso procesional “no hacía falta retirar las mesas” y el evento generó una “aglomeración cero”, por lo que ha considerado “ridículo” que obligaran a los hosteleros a retirar las terrazas, y al igual que otros empresarios, ha puesto de relieve la necesidad de “notificarlo con tiempo” porque “ya te organizas y no trabajas con reservas”.

Por su parte, uno de los socios propietarios del Café central, ubicado en la Plaza de los Naranjos, Gervasio Burgos, ha manifestado que el paso procesional “no causó problemas”, pese a que tuvo que retirar entre “6 y 7 mesas” durante “unos quince minutos que duró la procesión”. El hostelero ha declarado que el evento ayuda a “ambientar el casco antiguo”, asegurando que “los clientes se quedaban para verla”.

Desde la cafetería Los Naranjos, localizada en la plaza principal, han señalado que la procesión “no nos afectó porque cerramos antes”, según ha declarado el empleado Pedro González, quien ha apuntado que el local cierra habitualmente entre las 22:00 y las 23:00 horas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella ha declinado dar su versión de lo sucedido.