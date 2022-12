Juanma Moreno confirma que "la señora Muñoz va a ser la candidata" en Marbella

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular (PP) andaluz, Juanma Moreno, ha confirmado este viernes que la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, será la candidata de su partido en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023 en la localidad costasoleña, así como ha insistido en que no hay ninguna investigación abierta contra ella.

Así lo ha declarado el representante autonómico después de publicarse hoy en los medios de comunicación que el partido ha encargado una encuesta para conocer el desgaste de la regidora de cara a las próximas elecciones municipales tras los escándalos que la salpican por el caso de su marido, procesado junto al hijastro de Muñoz por los presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas”.

Esto se produce tras publicarse en el último mes numerosas las informaciones en medios de comunicación sobre el caso que ha instruido la Audiencia Nacional, que de momento está parado contra su marido debido a su estado de salud; así como de haberse cuestionado la procedencia del patrimonio de Muñoz después de actualizar en noviembre su declaración de bienes en el Senado al experimentar un incremento patrimonial, a causa principalmente de una donación que le hizo su pareja en 2020. En concreto, le donó el 50% de la sociedad Hacienda property SL, que hasta el momento compartía el matrimonio a la mitad, como declaró la senadora en 2019 al tomar posesión del cargo en la Cámara Alta.

En este sentido, Moreno ha explicado que su partido hace encuestas "en todas las capitales de provincias, y en municipios de más de 100.000 habitantes, en las grandes ciudades", con la pretensión de "testar la situación que tenemos a priori" y saber así "qué posibilidades reales tenemos de mantener el poder o asumir responsabilidades de gobernar" allí donde son oposición.

De este modo, el líder popular ha vuelto a defender a Muñoz: "Ya le adelanto yo que la señora Muñoz va a ser la candidata", ha afirmado Moreno a preguntas de los medios de comunicación este viernes en el transcurso de una visita que ha realizado a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

El líder del PP en Andalucía ha ofrecido argumentos para justificar que la regidora marbellí y senadora popular por Málaga puede ser la candidata a la reelección, destacando que "ahora mismo no hay nada nuevo" sobre Ángeles Muñoz, al tiempo que ha afirmado que no está sometida a "ningún tipo de investigación, ni de la Agencia Tributaria, ni de la Fiscalía ni de ninguna autoridad judicial".

"Ella ha planteado que es ajena ella y el Ayuntamiento de Marbella a cualquier actuación en torno a su marido, a su hijastro", ha sostenido Moreno sobre la figura de la actual regidora de Marbella, para apuntar entonces que "son temas que son separados" la labor como alcaldesa y la investigación judicial que rodea a su familia.

Moreno ha reconocido que "en la última semana no he hablado con ella", de manera que su última conversación con Ángeles Muñoz es de "hace ya algún tiempo". La defensa del partido en torno a la figura de Muñoz se vio reforzada en noviembre tras conocerse la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de no admitir la personación del portavoz del PSOE, José Bernal, como acusación popular en la causa en la que están procesados el marido y el hijastro de la senadora junto con más de una veintena de investigados, según el auto de procesamiento emitido el pasado 29 de octubre.

El documento de inadmisión para que Bernal se personase como acusación popular en el caso, señalaba que “en el auto de procesamiento no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos”.