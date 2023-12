La Mancomunidad de la Costa del Sol prevé que los ayuntamientos podrán usar agua regenerada en el primer trimestre de 2024

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental prevé que los ayuntamientos podrán usar el agua regenerada para el riego de los jardines púbicos y el baldeo de las calles en el primer trimestre de 2024, según ha destacado el presidente de la institución supramunicipal, Manuel Cardeña.

El representante institucional ha señalado que la Mancomunidad mantuvo con la Junta de Andalucía “una reunión hace pocas fechas”, donde avanzó "el estado de la tramitación de las autorizaciones para que los ayuntamientos pusieran en marcha el agua regenerada”.

El pasado mes de noviembre, tanto la Mancomunidad como la Junta entraron en negociaciones para ampliar las autorizaciones y las concesiones para el uso de agua regenerada en los baldeos de las calles y el riego de los parques y las zonas verdes públicos. La medida se plantea con el objetivo de aprovechar la producción que la institución supramunicipal hace de este recurso, que alcanza los 40 hectómetros cúbicos, y ampliar las posibilidades de uso ante la situación actual de sequía.

Las administraciones han establecido para ello una hoja de ruta por la que se pedirá a los ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental una planificación, tanto de las zonas de baldeo como de los parques y los jardines, en los que se solicitará el uso del agua regenerada para que posteriormente Acosol remita la información a la Junta para lograr las autorizaciones y las concesiones pertinentes.

“Estamos esperando la información por parte de los ayuntamientos para que se pueda utilizar el agua regenerada para el baldeo de las calles y el riego de las zonas verdes públicas”, ha incidido Cardeña, quien ha recordado que deben ser las administraciones locales las que “nos tienen que transmitir esa demanda y un plan de utilización de ese agua regenerada conforme al decreto que la rige por unas medidas de protección”.

En este sentido, ha hecho alusión a aspectos como “las horas en las que pueden regar” o el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) para desarrollar las tareas de riego o baldeo con agua regenerada, así como “diferentes requisitos que pide la normativa”.

“Una vez que tengamos esa documentación, la Junta de manera inmediata va a dar la autorización”, ha valorado Cardeña, recordando que “estamos en el trámite para que en el primer trimestre del 2024 los ayuntamientos tengan la capacidad de utilizar agua regenerada para muchos más usos de los que están utilizando ahora”.

En este punto, ha señalado que una vez que los ayuntamientos soliciten usar esta agua regenerada para el riego o el baldeo y obtengan la autorización de la Junta de Andalucía, deberán comprarla a Acosol, ya que este recurso hídrico “tiene un precio muy reducido, pero tienen que pagarlo, al igual que lo pagan los campos de golf”, ha remarcado.

Otras alternativas que se plantean desde la Administración autonómica para combatir la sequía es “la implantación de desaladoras móviles por parte de la Junta de Andalucía, y que van aplicar en la propia desaladora de Marbella”, ha recordado Cardeña, o el abastecimiento mediante barcos con capacidad de hasta 100.000 metros cúbicos de agua.

Por parte de la Mancomunidad ha señalado que “próximamente tendremos un proyecto de mayor calado que va en pos de garantizar el abastecimiento de la Costa del Sol, no solo para esta sequía, sino para que la comarca no tenga problemas”, aunque no ha desvelado a qué tipo de iniciativa se refiere.

Nuevas posibilidades de uso

Por su parte, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha recordado que la empresa pública de aguas ha propuesto a la Junta “la ampliación del uso del agua regenerada para el riego de zonas verdes públicas y el baldeo”, señalando que hasta ahora este recurso hídrico “está permitido para el riego de los campos de golf” en la Costa del Sol.

Además, ha apuntado que “se va a tramitar la autorización para algunos usos industriales, ya que tenemos demanda de agua regenerada para la fabricación de hormigón, recreativos y ambientales”. A ello ha agregado que existe la solicitud de este recurso hídrico "para el riego agrícola, por lo que vamos a trabajar también para cursar las correspondientes autorizaciones para este importante uso”, ha apuntillado.

De este modo, ha indicado que tras la última reunión mantenida con el delegado de Aguas, Fernando Fernández Tapia-Ruano, “solicitamos la ampliación de este uso y marcamos una hoja de ruta”, por lo que “nos ofrecimos a los ayuntamientos para que nos comunicaran las diferentes necesidades y zonas en las que se produciría, para así proceder a solicitar la autorización pertinente a la Junta de Andalucía”.

De momento, ha apuntado que los distintos ayuntamientos mancomunados “están en su mayoría realizando las valoraciones técnicas pertinentes antes de remitirnos sus necesidades”, estimando que “en estos días nos pasarán dicha información, y tan pronto como la tengamos, continuaremos el procedimiento solicitando a la Junta de Andalucía que estudie su autorización”.

“El objetivo marcado es que en el primer trimestre de 2024 pueda estar usándose ya el agua regenerada para estos usos si así se determina”, ha incidido Mancha, quien ha señalado que desde Acosol “se ha aprobado un precio de 0,34 euros el metro cúbico”.

“Los usos urbanos que prevé la normativa actual son el riego de zonas verdes públicas y baldeo de las calles. Son las autorizaciones que ahora mismo son prioritarias obtener, al ser la más demanda desde los municipios”, ha remarcado Mancha.

En cuanto a los requisitos que pide la Administración autonómica, la consejera delegada de la empresa pública, con sede en Marbella, ha señalado que “se exige adaptar la autorización existente a la regulación que requiere actualizar la otorgada a Acosol para la producción y el transporte”, mientras que “los usuarios finales deben solicitar la autorización con detalle del uso que van a hacer, la ubicación y el tipo de suministro (red o cubas) así como un plan de riesgo para el uso del agua regenerada”.