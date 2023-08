La Mancomunidad propone conectar por barco las ciudades de la Costa del Sol

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol plantea impulsar la movilidad en la Costa del Sol a través del mar con la conexión de los municipios mediante barcos, una alternativa que ayudaría a descongestionar la Autovía y la Autopista del Mediterráneo, según ha destacado el presidente de la institución supramunicipal, Manuel Cardeña.

El nuevo presidente de la Mancomunidad asumió su cargo el pasado 28 de julio, y en su toma de posesión ya avanzó que entre los grandes retos a los que se enfrenta el organismo público durante los próximos 4 años se encuentra el buscar soluciones a la movilidad en la comarca.

Esta está marcada por un déficit de infraestructuras viarias y ferroviarias que generan el colapso en la Autovía del Mediterráneo A-7 y en la Autopista del Mediterráneo A-7, un problema que se agrava durante la temporada alta con la llegada masiva de visitantes al destino turístico.

Así, Cardeña ha apostado por “hablar de conexiones marítimas entre los municipios para desatascar tanto la AP-7 como la A-7”, ya que ha incidido en que “no hay muchas más opciones” salvo “el fomento del transporte público” o el proyecto demorado durante décadas del tren litoral.

El presidente de la Mancomunidad ha abogado por “buscar los mecanismos de conexión”, destacando que “hay muchos puertos en la Costa del Sol que están en el centro de las ciudades como Benalmádena, Marbella, Fuengirola”, por lo que ha defendido la idea de crear “una conexión en barco” y cuestionado el estar “de espaldas al mar”. Para ello, ha señalado que “tiene que haber evidentemente empresas que puedan dar servicio con una concesión pública, pero ¿Por qué no se puede abrir esa vía?”, ha planteado.

“Lo que sí es cierto es que la Costa del Sol corre el riesgo de ser un destino incómodo como no se tomen soluciones para los que vivimos aquí y para los que vengan a vernos, y tenemos que ir ya pensando en tomar una decisión, que evidentemente no pasa por la Mancomunidad porque no tiene competencias, pero la idea es plantear un documento técnico que nos sirva a todos los ayuntamientos para tener una visión y que sea consensuado por todos”, ha referido Manuel Cardeña.

En este sentido, ha señalado que las competencias para impulsar el proyecto corresponderían a “la Junta de Andalucía, la Demarcación de Costas y a la Capitanía marítima”.

Por otro lado, ha señalado que otras soluciones para mejorar la movilidad en la Costa del Sol pasarían por abrir “gratuitamente” la Autopista del Mediterráneo AP-7 o derivar el “tráfico de mercancías” por esta vía “para desatascar la Autovía del Mediterráneo A-7 o se crea una vía de conexión marítima”, ha valorado.

Para ello, ha apuntado que “vamos a pedir un informe y un proyecto de movilidad para la Costa del Sol con diferentes técnicos de prestigio confirmado y los que nos hagan los vamos a ir pasándolos a los ayuntamientos para que vayan viendo las soluciones que plantean, si les cuadran o no les cuadran”.

En este sentido, ha señalado que la institución supramunicipal propondrá “un proyecto serio con un diagnóstico de dónde partimos, los flujos de circulación, de vehículos, la previsión de vehículos que tenemos en el futuro y ver si sería viable económicamente lo del barco, pero plantear la alternativa”.

Los colectivos empresariales valoran con buenos ojos la iniciativa

Los colectivos empresariales ven con buenos ojos la iniciativa, y la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ha indicado que la alternativa de conectar los municipios a través del mar es una propuesta que ya han realizado a diversos políticos en “reuniones internas”, según ha destacado el vicepresidente ejecutivo, Javier Hernández.

El empresario ha apuntado que para llevar la iniciativa adelante “habría que valorar si eso pudiera ser rentable para las navieras en función de la demanda para un posible concesionario”, así como que “esos municipios que tienen puerto deben tener a disposición zonas para aparcar suficientes para abastecer” la misma, por lo que “debería de contar con estudios específicos”.

De esta forma, ha señalado que la conexión por mar “puede ser una alternativa a corto y medo plazo”, aunque “no la definitiva”, destacando que “es una solución que ya tienen otros países que cuentan con muchas islas como Indonesia o Filipinas” y “en este caso consideramos islas los grandes municipios de la Costa del Sol”.

Así, ha opinado que el paso de la Mancomunidad de abrir el debate y hacer estudios es un “avance” ante la “situación completamente crítica” que padece la comarca en materia de movilidad, ya que “en temporada baja hay congestión entre Los Pacos de Fuengirola hasta el nudo de Benahavís, y hay que plantear otras soluciones o estudiar casos de éxito de otras zonas”.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, Juan José González, ha valorado que la conexión de los municipios de la costa por mar “podría ser una solución no total, pero paliaría en parte los problemas de congestión que sufrimos en las carreteras y tendría que montarse de una forma muy ágil y muy adecuada”, por lo que “puede ser una solución parcial, pero interesante”.

El presentante del colectivo empresarial ha puesto de relieve que “uno de los temas más acuciantes y que requiere una solución rápida es el tema de la movilidad, y cualquier solución que se proponga desde las administraciones públicas sería bienvenida”, aunque ha matizado que la iniciativa debe ser “estudiada”.