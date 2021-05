Marbella dará a una plaza el nombre de un condenado por corrupción

El Ayuntamiento de Marbella dará el nombre a una plaza pública del ex empleado municipal Antonio de Sola, que fue condenado por el caso jugadores junto con el ex edil del Partido Andalucista, Carlos Fernández, por malversación de caudales públicos entre los años 1997 y 1998, cuando gobernaba el Grupo Independiente Liberal (GIL).

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó por unanimidad el pasado viernes la propuesta para asignar distintos nombres a calles, vías y espacios públicos a vecinos de la localidad, a los que se realizará un homenaje. Entre ellos, Antonio de Sola, “que cuentan con méritos suficientes para que se les pueda hacer un sentido reconocimiento por parte de la Corporación”, según destacó en la sesión plenaria la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Durante su intervención, la regidora se refirió al ex empleado municipal como impulsor “de clubes deportivos”, por lo que contará con una plaza pública en la confluencia entre las calles Vázquez Clavel y Vicente Blasco Ibáñez, donde conectan el barrio Divina Pastora y la zona de Torres Murciano. Además, tiene la particularidad de que el espacio está anexo al Estadio Municipal de Fútbol de Marbella.

Muñoz se refirió a De Sola como “un hombre entrañable y querido por todos, que estuvo muy involucrado con el mundo deportivo y el sector turístico como delegado de campo del Atlético de Marbella y fundador más tarde de la Unión Atlético Marbella, al igual que como concejal de la primera Corporación democrática del año 1979”.

Según publica el digital Marbella Confidencial, en la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo (TS), tanto Fernández como De Sola habían cometido “un delito de malversación de caudales públicos” en el marco del caso Jugadores, por el que fueron condenados a “dos años de prisión”, aunque finalmente “no ingresaron”, así como a la devolución de 82.000 euros en concepto de “responsabilidad civil” al apropiarse ambos de esta cantidad, que pertenecía a “la Unión Deportiva San Pedro”.

En abril de 2006 se daba la noticia de que Antonio de Sola había sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) junto con el ex concejal del PA Carlos Fernández por “malversación de caudales públicos” por hechos cometidos entre los años 1997 y 1998, cuando el andalucista era edil de Deportes y además ostentaba el cargo de presidente del Club de Fútbol Unión Deportiva Marbella. El fallo fue recurrido por Fernández ante el Tribunal Supremo.

El alto tribunal andaluz condenó en aquel entonces a De Sola y a Carlos Fernández, ya que “ambos de común acuerdo y con la finalidad de apoderarse mediante la incorporación a su patrimonio de subvenciones entregadas por el Ayuntamiento de Marbella al club para el pago de las nóminas de los jugadores (...) so pena de no ser contratados algunos, les hicieron firmar contratos en los que se hacían constar cantidades superiores a las que realmente recibirían, así como firmar recibos por cantidades no satisfechas, apoderándose de la diferencia”. El concejal tenía potestad para cobrar en metálico, mediante talones, las subvenciones del Ayuntamiento al club.