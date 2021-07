Marbella afronta un verano a medio gas por la falta de británicos

La ciudad de Marbella afronta un verano a medio gas debido a la ausencia de visitantes de Reino Unido, aunque con mejores perspectivas que en 2020, siendo los sectores de la hostelería y la hotelería los que han experimentado una mayor reactivación con la llegada del buen tiempo y la temporada turística.

El sector hotelero de la ciudad encara la temporada alta con un total de 28 establecimientos turísticos abiertos de los 38 asociados a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ofertando en la actualidad “7.400 plazas activas” y “cerrados 10”, por lo que quedan por “reactivarse unas 4.000” plazas turísticas, según ha declarado el representante del colectivo en Marbella, Fernando Al- Farkh.

El hotelero ha señalado que el sector local está afectado en “una parte importante de la planta hotelera” porque “sigue faltando el grueso del turismo británico” al ser el principal emisor, debido a la dependencia de los “turoperadores”, que todavía “no están generando paquetes y vuelos para la venta masiva” por las limitaciones de Reino Unido.

El también director del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Los Monteros, ha indicado que en el escenario actual marcado por las restricciones a la movilidad “el turismo individual está viviendo”, destacando “una subida importante del nacional, que está creciendo bien a buen ritmo”. Mientras, también se registran viajeros de “Francia, Alemania está despertando tímidamente y de los países nórdicos”.

Según los datos que maneja Aehcos, las previsiones de ocupación para Marbella son del 55,45% para julio y del 61,79% para agosto, superando así las estimaciones que realiza para la provincia debido a que la ciudad “depende menos que otros destinos de la provincia de los turoperadores”, ha valorado.

Al cierre de junio, el municipio ha registrado una ocupación en los establecimientos asociados del 52, 98%, según las cifras de la patronal hotelera, por lo que Al- Farkh ha remarcado que este “va a ser un verano sustancialmente mejor que el de 2020, pero lejos de uno normal”, estimando que habrá “un 60%” de la actividad de períodos prepandémicos.

La principal demanda de los turistas sigue siendo “el sol y la playa, que es “el gran potencial de Marbella y la Costa del Sol, ligado a un turismo experiencial” con “viajes combinados” con la naturaleza, entre otros.

En cuanto a la generación de empleo en el sector, el hotelero ha señalado que de los establecimientos abiertos “gran parte de los trabajadores están fuera de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o en fase de salir”, aunque ha matizado que “no tenemos las ocupaciones ni de lejos que tendríamos que tener en estas fechas”. Los hoteles abiertos “no están con las ocupaciones que justifican que todos sus trabajadores estén trabajando, pero se va reduciendo paulatinamente el número de empleados en ERTE”, ha asegurado.

El presidente de la Asociación de la Pequeña y Media Empresa de Marbella (APYMEM), Enrique Guerrero, ha destacado que “el verano ha empezado flojo” porque “han faltado los turistas de Reino Unido”, aunque ha apuntado que se espera que “del 15 de julio al 15 de agosto haya una gran avalancha de turismo internacional”.

Así, el representante empresarial ha indicado que este “será un verano atípico”, aunque “no tan malo como el de 2020”, lo que en su opinión “no resuelve el ‘modus vivendi’ de Marbella” al ser el turismo “el sustento de las familias y las empresas”.

Sobre los sectores que ha registrado una mayor reactivación en la ciudad, ha apuntado a “la hostelería y la hotelería y no tanto el comercio”, pese a que hay “rebajas interesantes” debido a la competencia de “las grandes superficies y la venta on line”.

Las previsiones, por lo tanto, “son más positivas” respecto a la temporada de 2020, que fue “catastrófico”, mientras que frente a 2019 ha indicado que en el cómputo total del presente ejercicio “los ingresos serán del 40% siendo optimistas”, ya que la actividad económica se concentrará en los meses comprendidos entre julio y “algo de octubre”.

El presidente de APYMEN ha señalado que junio ha sido “flojo” y el personal que han tenido las empresas ha sido “mínimo”, asegurando que “ahora se está empezando a contratar a gente” en los comercios del centro, del paseo marítimo, del casco antiguo o en los barrios, principalmente en “restaurantes y hoteles”.

Guerrero ha destacado que en Marbella “hay un turismo más elitista”, por lo que ha estimado que “los hoteles de cinco estrellas se van a llenar”, siendo un “privilegio de la ciudad el “contar con esa oferta”. Asimismo, ha apuntado que “los restaurantes con estrella Michelin “seguirán funcionando”.

El empresario ha exigido a las autoridades públicas que continúe “la vacunación masiva, que no va mal”, así como “apretar” para que el certificado Covid de la Unión Europea “sea extensible” a países emisores extracomunitarios de Oriente Medio o Rusia tras su implantación el pasado jueves, para que los viajeros también cuenten con este documento.

El portavoz de la Asociación de comerciantes y hosteleros de Marbella, Nahuel Klappenbach, ha señalado que este verano será de “transición”, aunque “un poco mejor que el anterior, pero no en unos valores normales”; y ha estimado que “no superará el 50% de la facturación” registrada en 2019 en un escenario de incertidumbre.

Por ello, ha valorado que para julio "podemos llegar a hacer un 40% de la facturación de 2019" y "no más de un 50% para agosto”, mientras que junio ha apuntado que ha supuesto “un 30% en comparación con 2019” y ha sido “infinitamente mejor” que el mismo período de 2020 cuando “abrimos en un desierto”.

“El turismo británico es probablemente casi 50% de lo que nos falta”, ha destacado Klappenbach, quien ha asegurado que este mercado “para la zona es definitivo” al suponer “una parte muy importante de la facturación de las tiendas y la hostelería” de Marbella, concluyendo que “sin Reino Unido es muy difícil conseguir una temporada relativamente buena”.

Respecto a los sectores que han experimentado una mayor reactivación, ha apuntado a “todos los negocios enfocados a turistas”, principalmente “la hostelería, los hoteles y los suvenires”, aunque ha subrayado que por el “enclave” turístico la dinamización económica “repercute en todo tipo de servicios que se presten a estas empresas”.

El delegado de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) en Marbella, Luis Quiroga, ha señalado que el sector de la ciudad “está a medio gas hasta que no se levante el semáforo de Reino Unido” porque “un porcentaje enorme” de negocios está enfocado al “turista británico”, remarcó pese a la llegada en los últimos años de “más nórdicos, franceses o belgas”.

“El británico sigue siendo fundamental”, ha indicado el hostelero, quien ha asegurado que “se nota bastante” el efecto derivado de las restricciones impuestas por el Gobierno de Reino Unido, con una mayor repercusión en las zonas orientas al turismo internacional como “Nueva Andalucía y Puerto Banús” y en menor medida en el entorno de “Elviria- Cabopino” al concentrar al “extranjero residente”.

Al hilo de ello, Quiroga se ha referido a las “hostelerías distintas” que aglutina Marbella, con otro porcentaje de negocios enfocado al turismo nacional o al residente local, valorando que “los españoles vendrán” y las empresas que se nutren del mismo “no tendrán un mal verano”.

“No me atrevería a decir que va a ser un verano bueno”, ha opinado el hostelero con un mes de junio que “ha sido normal”, aunque ha señalado que respecto a 2020 “va a mejorar” al no haber tantas restricciones horarias, matizando que “con la hostelería cerrada a las 00:00 horas es muy complicado cuadrar las cuentas”.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, Juan José González, ha indicado que “el verano está siendo indudablemente mejor que el del año pasado, aunque todavía lejos de las cifras del 2109”, remarcando que “las restricciones impuestas por el Gobierno británico no están ayudando”.

González ha recordado la importancia del turismo de Reino Unido para la Costa del Sol, y “especialmente para Marbella”, que “depende enormemente del mercado británico”, por lo que “estamos esperando con deseo que las restricciones se levanten y puedan venir a España con libertad”.

“Esperemos que los turistas nos sorprendan y la capacidad de atracción de nuestra ciudad ayude a ello”, ha enfatizado el representante empresarial.