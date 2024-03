Piden mantener el transporte escolar para los alumnos del colegio Antonio Machado de Marbella

Los padres del colegio Antonio Machado de Marbella, localizado en la barriada Plaza de Toros, han solicitado este lunes a la Junta de Andalucía que mantenga de cara al próximo año el servicio de transporte escolar para los alumnos de Primaria que entrarán a cursar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto Bahía, viéndose afectados unos "60 estudiantes", según ha destacado la portavoz, Isabel Pérez. Mientras, desde la Administración autonómica han señalado que está estudiando la “viabilidad” de la parada de la zona, pero que su supresión no está decidida.

La demanda ha sido canalizada a través del PSOE tras una reunión celebrada esta mañana entre un grupo de padres y miembros de la agrupación socialista, desde donde han criticado que “los niños de Plaza de Toros no pueden ser menos que cualquier otro del municipio”, según ha declarado Pérez.

Pérez ha explicado que la medida afectaría a unos “60 alumnos” que “salen de 6º de Primaria” y que comenzarán el próximo curso lectivo la ESO en el instituto Bahía Marbella, asegurando que “desde la Junta les han dicho que el autobús se va a eliminar y que ya no tendrán ese servicio”.

“No se entiende qué ha cambiado de un año a otro para que los niños no puedan tener ese servicio de un autobús que los traslade desde la Plaza de Toros a su instituto de referencia”, ha remarcado la portavoz socialista, quien ha recordado que desde hace más de 20 años hay un transporte que “proporciona la Junta para llevar a los niños del Antonio Machado al Bahía”. A ello ha añadido “otros requerimientos” de los padres, asegurando que “faltan monitores en las clases”.

Por ello, ha avanzado que el PSOE llevará una moción al Pleno para trasladar al equipo de Gobierno de Marbella que este transporte “es una necesidad que tiene que cubrir la Junta de Andalucía”, así como propone que si el Administración andaluza “da la espala a los niños de Plaza de Toros, que el Ayuntamiento proporcione ese servicio” de manera “gratuita”.

Por su parte, la diputada provincial, Patricia Alba, ha señalado que la Junta “ha quitado los monitores del transporte escolar, con lo cual los niños han ido solos en el autobús hasta que el AMPA ha podido contratarlos”, así como ha indicado que han recortado los que “tenían en el centro para atender a los niños con diversidad funcional”.

A ello ha agregado que para el próximo año “van a sufrir, además del recorte de esos monitores, también los de las líneas de transporte para los niños que salen de este colegio”, destacando que la Junta ha justificado la medida al estar ambos centros educativos “a menos de 2 kilómetros”, ya que según la normativa “no te corresponde el transporte escolar”.

En este sentido, ha recordado que el servicio se implementó porque “estos niños tienen dos centros cercanos, pero como había que reestructurar por la cantidad de alumnos, se puso ese transporte escolar como una forma de compensar esa distancia, porque además roza los 2 kilómetros”.

Alba ha valorado que “a un niño que sale con 11 o 12 años de un colegio, lo normal es que se le ponga un transporte para que no tenga que ir solo, porque hay muchos padres y madres que entran a una hora temprana a trabajar y tienen que conciliar la vida laboral y familiar”.

Así, ha avanzado que el PSOE presentará en la Diputación de Málaga “una moción para exigir al Gobierno andaluz que no desmantele la educación pública en nuestra provincia y devuelva los servicios que les pertenecen a estos padres”.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han señalado que la Delegación Territorial “está estudiando aún la viabilidad de esa parada, porque todavía no ha finalizado la planificación para el curso 24/25”, para lo que se tienen en cuenta aspectos como la “distancia” entre los centros o el “número de alumnos”, entre otros.

Los padres piden ayuda

Soledad Morales tiene un hijo de 12 años que el próximo curso entrará en el instituto a 1º de la ESO, valorando la supresión de la parada como una “discriminación”, ya que en la misma se recogen a los alumnos de 2º, 3º y 4º, así como disfrutan del servicio escolares de otros barrios.

“A todas las madres nos afecta”, ha resaltado Morales, quien ha indicado que en su caso “entraría en septiembre a trabajar”, por lo que “tendría que molestar a familiares porque no lo voy a dejar solo a las 7:15 horas para irse al instituto, que está a 30 o a 40 minutos andando”.

Por ello, ha solicitado que si el servicio de transporte “no lo pone la Junta de Andalucía, que lo ponga al Ayuntamiento, pero alguien nos tiene que dar una solución porque no es normal que haya autobuses gratis para todo el pueblo y ahora que los chiquillos tienen que estudiar no se hagan cargo, estamos muy indignados”.

Gema González tiene una hija de 11 años que el próximo curso entrará en 1º de la ESO en el instituto Bahía, y como otros progenitores, se encuentra con la dificultad de llevarla al centro, ya que entra a trabajar a las 06:00 horas. “No tengo a nadie, estoy sola. Sus tíos la llevan, pero no pueden estar siempre”, ha relatado, por lo que tendría que estar “pidiendo ayuda” o “pedir en el trabajo horario, que tampoco me lo pueden dar”.

De este modo, ha indicado que la supresión de la parada de cara al próximo curso le supondría estar “entre la espada y la pared”: “No sé cómo mandarla y andando no voy a poder porque es una niña de 11 años y con una mochila hasta el instituto, entonces necesitamos que nos ayude alguien, si no es la Junta, el Ayuntamiento, pero que no discriminen más al colegio, que somos muchas madres afectadas”.

González ha resaltado que los padres están “muy indignados porque nos tienen muy malamente”, por lo que ha pedido “ayuda para el transporte escolar y lo que se pueda hacer para el colegio Antonio Machado”, valorando como una “discriminación” el que otros centros disfruten del servicio. Además, ha recordado que los escolares tienen que salir del colegio para ir al comedor con una “cuerda”, una situación a la que desde hace años no se pone solución.