Nacho Carretero y Arturo Lezcano: "Lo real, al hacerlo ficción, parece inverosímil y eso ocurre con Marbella"

"César es un abogado de éxito afincado en Marbella, la capital mundial de la mafia. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso… sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol." Así presentan desde Movistar Plus+ al personaje protagonista de Marbella, la nueva serie que llega a la plataforma el próximo 2 de mayo y que pretende reflejar la realidad de la delincuencia y el crimen organizado en la costa malagueña.

Los creadores son Dani de la Torre y Alberto Marini, que se ponen al frente de esta nueva producción, una idea original de los periodistas Nacho Carretero (En el corredor de la muerte, Fariña) y Arturo Lezcano (podcast En el corredor de la muerte). Carretero y Lezcano, grandes conocedores del submundo de la delincuencia, explican a Málaga Hoy cómo surgió todo, como hace tres años publicaron un reportaje especial en El País que puso el foco en la situación que se vive en la zona. Entre otras cosas comentan de qué manera les inspiró y ayudó el trabajo que se realiza en la prensa local, donde se recoge informaciones sobre la espiral de violencia y delincuencia que empieza a convertirse en un problema de primer orden tanto a nivel regional como a nivel nacional.

-De las páginas de un periódico a la pantalla, ¿en qué momento el reportaje especial que firmáis hace justo tres años, 'Marbella, sede global del crimen organizado', da el paso a la ficción?

-Arturo Lezcano (A. L.): El artículo llega tras un largo periodo de investigaciones y entrevistas. Conforme avanzábamos íbamos comprobando que, en este caso, la realidad superaba la ficción y vimos que la información que manejábamos tenía potencial para el audiovisual, con el periodismo como base, siguiendo un hilo narrativo. El día que lo publicamos nos llamaron varias plataformas, una de ellas Movistar Plus, porque rápidamente supieron detectar esto que te comento.

-Nacho Carretero (N. C.): El germen de todo está en el periodismo local de Málaga, la verdad. Lo que nos empujó a abordar esta situación que se vive en la Costa del Sol fue el seguir el trabajo tan importante que se hace en los medios malagueños, en Cádiz. Se juegan el tipo constantemente para informar de esa realidad, de los sucesos que tienen lugar. Arturo y yo lo que hicimos fue intentar unir todos esos puntos, ese goteo de noticias, y trasladarlo a un formato más amplio para que el resto de España conociera lo que estaba ocurriendo. Al final vimos que el material que reunimos tenía tanta potencia que pensamos convertirlo en otra cosa y de ahí vino la serie de ficción, basándonos en la realidad, en la investigación. Nosotros también venimos de la prensa local y entendemos lo que conlleva esa tarea.

-Un especial periodístico que os llevó prácticamente un año. No debió ser fácil ganarse la confianza de la policía, de implicados en las organizaciones criminales, de profesionales de la abogacía vinculados a la historia…

-N. C.: La manera de trabajar podría decirte que es prácticamente la misma que para cualquier otro reportaje de investigación. La fortuna fue que El País nos dio tiempo para poder profundizar y eso es lo que te va permitiendo tejer lazos y conexiones, llegar a fuentes y ganar la confianza de las personas que hay en esos ambientes. Sabíamos que teníamos que hablar con la policía, con la guardia civil, con los abogados, con miembros de esa criminalidad organizada. Teniendo siempre mucha precaución, fuentes anónimas, preservando la intimidad de quienes nos contaban lo que sucedía. Fue una suerte tener tantos meses para hacer este trabajo en profundidad, que terminó convirtiéndose en un reportaje muy largo que, para sorpresa de algunos, fue de lo más leído, una de las piezas con mayor tiempo de permanencia en página del periódico.

-¿Qué ha significado para vosotros participar en 'Marbella'?

-A. L.: Es curioso porque cuando empezamos con la serie nosotros estábamos en proceso de formación de nuestra propia productora. Somos productores ejecutivos de esta ficción y una de las partes que más hemos disfrutado es el estar en la mesa de creación. Movistar Plus, Dani de la Torre y Beto Martín, contaron con nosotros para darles ideas, sugerencias. Los llevamos a Marbella, a la Costa del Sol, para que pudieran entender mejor a los personajes reales y así dar con los perfiles para el guión. Hemos estado vinculados hasta en tema de vestuario, en diseño de arte. Se trata de la trama, por supuesto, pero también de como visten, de los tatuajes que llevan de cómo se comportan. Es una gran satisfacción ver lo que ocurre realmente traspasado a la pantalla lo más fielmente posible.

-¿Qué elementos del reportaje considerasteis más importantes, aquello que era necesario reflejar para que la gente entendiera la magnitud de lo que está ocurriendo ?

-N. C.: El mayor desafío era poder trasladar un material tan amplio y difícil. El fenómeno de la criminalidad organizada en la Costa del Sol es complejo. Implica al poder policial, al judicial, las organizaciones criminales, el lavado de dinero… De repente nos veíamos desbordados por todo el material que teníamos y ahí fue donde comenzó la labor creativa con Dani y Beto. Llegamos poco a poco al protagonista de la serie, César, un abogado penalista interpretado por Hugo Silva que defiende a narcos y criminales y que nos lleva de viaje, por así decir, a ese submundo, a las fiestas, los ambientes de discotecas, las trifulcas, el ocio y todo lo que convive ahí.

-Seguramente hayáis conocido a varios perfiles que se corresponden con el personaje principal, César. Para la adaptación del reportaje a la televisión, ¿han colaborado con vosotros algunas de las personas que os facilitaron información para el reportaje?

-A. L.: Sí. Conocimos a varios abogados penalistas especializados en crimen organizado y la verdad es que fueron bastante generosos. Uno de ellos, Ricardo Álvarez-Ossorio, nos ha ayudado desinteresadamente a la hora de construir el personaje de Hugo Silva. Nos asesoró en relación a códigos judiciales y a temas que nos podían ir sirviendo. Hay que destacar siempre que la serie nace y crece desde la realidad, a partir de las voces que son protagonistas de lo que está ocurriendo en la Costa del Sol.

-Debió ser complicado no cruzar la línea que se ha dado entre realidad y ficción, sin caer en el sensacionalismo o en ciertos códigos que suelen darse en este tipo de producciones, ¿no?

-N. C.: Es lo más complicado, sobre todo para nosotros, que no somos guionistas de origen. Con la productora seguimos desarrollando proyectos desde investigaciones y sabemos que la ficción va más allá.

-A. L.: En el caso concreto que hablamos, en relación a Marbella, lo que podría llegar a ocurrir es que la realidad, llevada a la ficción, pudiera considerarse inverosímil. Y es que en la Costa del Sol pasan tantas cosas que, si te las cuentas, te quedas alucinado. Luego las ves en una serie o en una película y crees que están exagerando. De verdad. Eso sucede, de ahí la importancia de intentar mantener ese equilibrio que comentas.

-Y muy de la mano con este aspecto, el no estigmatizar a la Costa del Sol. Imaginamos que otro reto importante.

-A. L.: Tal cual. Cuando hablamos de este tema queremos poner de manifiesto, y esto en letras de oro, ¿eh? Que no se carguen las tintas contra la localidad, contra Málaga. No queremos en ningún caso que se estigmatice la Costa del Sol, Marbella ni nada que se le parezca. Hemos intentado evitar ciertos lugares comunes porque a nosotros nos encanta esta tierra y, siendo gallegos, entendemos que es un peligro caer y que se genere esa etiqueta.

-N. C.: El objetivo final de la serie y de la investigación es poner luz sobre un problema que padece la gente de la Costa del Sol, de verdad. Y eso es lo que esperamos de esto. Los propios vecinos llevan mucho tiempo esperando soluciones, que los políticos reaccionen. Nada, y no llegan respuestas. Lo más satisfactorio para nosotros seria que la producción ayudase a llegar más lejos en relación a esa queja, a estas necesidades. Sabemos que Marbella es un lugar totalmente seguro y que su gente se levanta para trabajar y para disfrutar de su tiempo libre tranquilamente.

-En la ficción, al igual que en el artículo, se refleja la situación tan complicada que están experimentando las fuerzas de seguridad. En la serie es algo que habéis apostado por plasmar de manera fiel. ¡Qué importante ese detalle!

-A. L.: Quisimos dejar claro que en Marbella no hay grandes comisarías con 30 personas. Hemos apostado por ser lo más ajustados a la realidad posible. La falta de medios es una de las asignaturas pendientes a la hora de luchar contra el crimen organizado, y no solo aquí, ojo. Se necesitan numerosos recursos para atajar el problema.

-N. C.: Es importante denunciar y darle visibilidad a esto. Si no se toman medidas y se sigue mirando para otro lado, al final el monstruo sigue creciendo y nos acabará devorando. No nos cansamos de repetir que debe darse una reacción por parte de las administraciones, de verdad.