La protectora de animales de Marbella sufre filtraciones a causa de la lluvia

Las nuevas instalaciones de la protectora de animales de Marbella, inaugurada el pasado lunes, han sufrido filtraciones de agua a causa de las precipitaciones registradas durante el pasado fin de semana, por lo que se acometerán desde hoy medidas de urgencia ante la previsión de lluvias para esta semana, según las fuentes consultadas.

La presidenta de la Asociación Amigos de Animales Abandonados Triple A -que gestiona el espacio-, Bettina Pietsch, ha señalado que las filtraciones de agua se produjeron el viernes por la noche, por lo que el sábado “teníamos los charcos por todos los lados”. Así, ha pedido al Ayuntamiento que "arreglen todas estas cosas, en una obra de casi 2 millones".

Los voluntarios y los trabajadores del centro han sido los encargados de realizar los trabajos de secado en las jornadas del sábado y el domingo, que han acometido con cepillos de goma para quitar el agua y secar después con una fregona, ha apuntado.

Según ha indicado, varios puntos de la protectora se han visto afectados por la entrada de la lluvia, con “varias jaulas que estaban llenas de agua” en la gatera, así como ha calado en el edificio principal, donde “se pueden ver las manchas en las paredes”, en “el quirófano de las operaciones también entro algo” y en exterior de la cuarentena. Ello generó que muchos animales quedaran mojados, en concreto “6 o 7 jaulas que estaban bastante llenas de agua” en la gatera, con “entre 15 y 20 gatos” cada una.

Por otro lado, Pietsch ha destacado que tras la nueva construcción se ha dejado “nivelado el terreno”, el cual ha recordado que está “como en una montaña y siempre hemos tenido la bajada del agua”. En este sentido, ha lamentado que “ahora han puesto a nivel todo y por ahí quedan los charcos de la lluvia, que los tenemos encima de la oficina o frente al almacén de los gatos y alguna alcantarilla está llena de cemento”.

Así, ha explicado que en el edificio principal -compuesto por 2 alturas en las que hay filas de jaulas de chapa-, el agua entró “de la primera planta y fue para abajo”, por lo que “se ha mojado la parte baja, aunque no todo”. En aquel momento, ha señalado que “había unos 150 perros que estaban ya dentro y 300 gatos”, tras producirse el traslado de los animales el pasado fin de semana.

Pietsch ha valorado como “errores de la construcción” las filtraciones, asegurando que desde el Ayuntamiento “lo van a arreglar todo” y desde el sábado ya acudieron el arquitecto y el ingeniero para comprobar los desperfectos.

Deficiencias detectadas

Por otra parte, la presidente de Triple A ha apuntado a otras deficiencias de las nuevas instalaciones, como la necesidad de instalar un sistema que canalice el agua de las jaulas de la primera planta del edificio principal, en las que se limpia con “mangueras” y “el agua baja y ducha a los perros de abajo con el pis de los de arriba porque no tienen protección”, por lo que ha asegurado que “tienen que poner una canaleta o tubería por los lados”.

En cuanto a la refrigeración, ha apuntado a la problemática que existe tanto en la cuarentena como en una fila de jaulas que hay fuera del edificio principal, ambos espacios conformados por jaulas de chapa en el exterior, en las que ha entrado el agua de la lluvia. “En invierno tienen frío y en verano se mueren de calor”, ha lamentado Pietsch, quien ha indicado que van a aplicar una “pintura especial”.

Asimismo, ha señalado que hace falta cerrar 8 jaulas, 4 en la primera planta y otras 4 en la cuarentena para los “perros escapistas”, así como un “patio exterior” en la gatera ya que “son jaulas con patios interiores donde no entra el sol”, cuando “hay sitio detrás que no han utilizado pero que no está cubierto ni tiene reja”.

Medidas urgentes ante la previsión de lluvias

Por su parte, el arquitecto de los trabajos, Alberto Gallego, ha destacado que se van a ejecutar desde este lunes “medidas urgentes” ante la previsión de lluvias para esta semana, como “el sellado con silicona y se están comprobando las carpinterías, se está viendo que los vidrios estén bien sellados y se ha hecho otro para que la puerta no esté tan expuesta”.

El experto ha indicado que las filtraciones se han producido porque “el encuentro que tienen las casetas con la solería existente no es el ideal” en los patios exteriores, asegurando que la solución definitiva es “el recrecer para tenerlos más altos que la losa exterior”. A ello ha agregado que las producidas en el interior del edificio principal “son por las juntas entre las ventanas y las planchas de hormigón o pequeños huecos que se han quedado sin sellar”.

En este punto, ha señalado que “se impermeabilizó toda la cubierta por el exterior con lámina asfáltica y se hizo el remate del canalón perimetral”, por lo que ésta “no debería de dar problemas de filtraciones”.

En cuanto al nivelado de la parcela, ha destacado que “en algunas zonas hemos detectado que la pendiente del hormigón no se ha echado correctamente”, por lo que “hay que plantear de nuevo las pendientes en ciertos puntos específicos”.

Respecto a la entrada de agua en las jaulas del exterior y la cuarentena, ha señalado que “las planchas metálicas no cubren ciertas zonas, pero no podemos cerrar herméticamente” al ser baldeadas para su limpieza, por lo que se plantea como solución “si el agua entra racheada, al menos perimetralmente cerrar la totalidad y dejar más abiertas aquellas donde menos se prevé que va a entrar agua y viento”.

Sobre la temperatura en estos habitáculos exteriores, ha apuntado que en un futuro se prevé aplicar “la pintura de un tono claro color blanco, que repela el calor y no sea tan emisiva”, además de asegurar que está “previsto” en un futuro ejecutar el patio exterior para gatos. Asimismo, ha indicado que se ejecutará en el edificio principal “un canalón perimetral en el ojo de patio que recoja las aguas y vayan por una bajante” para no afectar a la planta baja.