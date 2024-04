Ecologistas en Acción Mijas advierte que un plan de estabilización de playas no es la solución a los temporales

Desde Ecologistas en Acción Mijas, tras las peticiones reiteradas de los políticos sobre la estabilización de las playas como solución a los temporales recurrentes, mantienen y advierten que no es la solución. Es más, aseguran, no garantiza que los diferentes temporales ya sean de levante o poniente no alteren el flujo natural de litoral que desplaza de un lugar a otro la arena, desplazando las playas. “Por mucho que queremos no se puede amaestrar a la mar”, insiste la organización.

Para la organización no gubernamental, lo que se conseguirá es alterar las playas donde se actúe con el efecto barrera que producirán los espigones la reposición natural de arena de las playas de Cala y del Bombo afectando asimismo a los arenales de la zona, además de sepultar la zona rocas existentes donde afectaría a especies como la Patella ferruginea actualmente en peligro de extinción. Caber recordar que el estado actual de conservación para la región biogeográfica mediterránea es “mala” y que en los objetivos y medidas para las prioridades de conservación del plan de gestión del ZEC Calahonda es especie relevante.

El dique exento, afirman, "disminuirá algo el oleaje en algunas zonas muy concretas", pero el aporte de arena repetitivo "será el mismo despilfarro de anteriores décadas, pero de menor calidad que puede afectar a la fauna y flora del ZEC".

Y es que para Ecologistas todas estas actuaciones y propuestas presentadas por parte de la Administración "parecen no tener en cuenta lo que la comunidad científica viene advirtiendo en los últimos 40 años con el cambio climático".

Caber recordar que Mijas con sus 14 kilómetros de playa es "el único que se salvó de los errores cometidos" en los años 70 y 80 del siglo pasado, con la construcción de escolleras, puertos y diques, pues "alteraron toda la dinámica del litoral". Pero El pasado año, presentó Demarcación de Costas un proyecto de estabilización de playas de Mijas que consistía en un espolón, un espigón, un dique exento, y aportaciones de arena con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

Esto, según la organización ecologistas, no evitará los efectos en la zona mediterránea como la subida del nivel del mar, la multiplicación de los temporales tanto en frecuencia como en intensidad. Por lo que insiste que soluciones del siglo pasado es un simple parche y además temporal que provocará más efectos negativos que positivos. Y solo acallará las voces de los que creen que todo lo podemos controlar.

Para Ecologistas en Acción Mijas, estas actuaciones propuestas por la Administración solo provocarán la reposición periódica de arena en las playas, con el consiguiente impacto, ya que el aporte de arena de playa no es tan fácil.

Cabe recordar que en los 80 y 90 se optó por dragar con barco de los ricos arenales del litoral con el consiguiente impacto en la fauna, esquilmando especies pesqueras y todo el fondo marino. Una vez abandonada estas prácticas se opta por arena dragada de puerto. Estas se caracterizan por sustancias como hidrocarburos y metales pesados. También se extraen en ríos y también de embalses, aunque éstas no están lo suficientemente “erosionadas”, ofreciendo unos malos resultados.

Además, la organización critica la colonización de las arenas con todo tipo de casetas, torres de vigilancia, pasarelas, zonas deportivas, de juegos, duchas, lavapiés, o las ridículas islas con palmeras, con lo que se pretende imitar las playas tropicales, cuando en estas zonas mediterráneas los árboles que llegaban al litoral ; son los alcornoques, pinos o matorrales como la sabina, sin olvidar, los típicos chiringuitos, que cuando comenzaron, contaban con elementos desmontables y con el paso del tiempo y la complicidad de la Administración se han consolidado con elementos fijos, terrazas y actualmente con sótanos.

Asimismo, el litoral de Mijas es zona ZEC dentro de la Red Natura 2000 CalahondaES617003 desde el 2015, con una superficie aproximada de 1.404 hectáreas por su diversidad biológica y cuenta con unos de los patrimonios faunísticos y florísticos submarinos más ricos y diversos del entorno europeo. Se trata de una zona donde conviven especies de origen norte africano junto a especies atlánticas y mediterráneas. Destacar que en su plan de gestión contempla negativamente el aporte de áridos en el litoral, enriquecimiento sedimentario en playa y los cambios inducidos en las condiciones hidráulicas contempla la modificación del flujo de agua (corrientes marinas) y diques, muros de contención, playas artificiales.

Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción Mijas la única solución a largo plazo es planificar la retirada del litoral en distintas fases, priorizando las zonas más afectadas.

Primero la retirada del saneamiento de las playas; segundo disminuir los elementos de servicio que ocupan las zonas de arena, así como las isletas con palmeras; tercero, retirar al final de temporada de playa todos los elementos de servicio.

Asimismo, exigen que los chiringuitos y quioscos sean desmontables y retirados al final de temporadas, y con respecto a casas, y elementos fijos retraerlos o retirarlos, que por su proximidad al agua se vean afectadas continuamente por los temporales y pongan en peligro a sus habitantes. Por eso propone la expropiación de dichos elementos para su demolición y posterior renaturalización de la zona.

"Todos los ayuntamientos del litoral español se quejan de lo mismo y todos quieren que les estabilicen su litoral, algo que consideramos imposible", remachan.