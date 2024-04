Mijas aprueba una nueva ampliación presupuestaria por casi 18 millones

Por otro lado, desde el Consistorio han señalado que el área de limpieza contará con 1.154.000 euros más, que permitirán abarcar aquellas zonas a las que el contrato vigente no llega, reforzar los medios humanos no contemplados en dicho pliego y la correspondiente actualización de precios. Además, se destinarán 1.169.000 euros para actuaciones en los caminos rurales.

Según han indicado, la ampliación presupuestaria servirá así mismo para destinar 1.973.000 euros para, entre otros asuntos, ampliar la distribución del contenedor marrón al resto del municipio donde todavía no estaban instalados, y la reposición de otros donde sea necesario. De igual forma, abarca la actualización de precios del contrato y la mejora de los servicios que presta la empresa adjudicataria, ajustándose a la normativa europea de reciclaje.

El Ayuntamiento destaca su compromiso con la estabilización laboral de los trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Mijas ha reiterado este miércoles su “compromiso” con el proceso de estabilización de la plantilla municipal, tras las reivindicaciones de los trabajadores municipales en el Pleno de hoy.

Desde el Ejecutivo local se ha reiterado que el objetivo último es la estabilización laboral de los 383 empleados y que la misma debe llevarse a cabo con todas las garantías legales y acordes a lo establecido en la normativa de la UE con respecto a la oferta de Empleo Público de Estabilización.

Es por ello por lo que, para dotar al proceso de total salvaguardias, ajustarlo a la legalidad y evitar impugnaciones, se plantea la necesidad de corregir los defectos y debilidades detectados por la Intervención municipal en el procedimiento, que pasan por dotarlo de un mayor nivel de detalle de la información incluida en los expedientes.

En su informe se recuerda que en la estabilización se consolidan plazas y no puestos ni personas, por lo que en la misma no deben tomarse en consideración los puestos de trabajadores con una relación estable con el Consistorio (funcionarios de carrera o laborables fijos) ni las que tengan una relación de provisionalidad con el puesto desempeñado, y que el proceso de estabilización no debe ser considerado como un procedimiento de promoción interna, para lo cual existen otros mecanismos y recursos.