Mijas consigna 19 millones para infraestructuras, modernización digital y eficiencia energética

El Ayuntamiento mijeño ha consignado en los presupuestos de 2024 una partida de 19 millones de euros para el Área de Infraestructuras, Obras, Nuevas Tecnologías y Eficiencia Energética, destacando la ampliación del aparcamiento de Mijas Pueblo, según ha informado el concejal del ramo, Juan José Torres Trella.

Así, el edil ha desglosado los principales montantes del área, con 15 millones para Infraestructuras 1,5 millones para nuevas tecnologías y modernización digital y 2,4 para la gestión de instalaciones, principalmente en el ámbito de la eficiencia energética.

El concejal ha incidido en que “nuestro equipo de gobierno no vende humo” tras aprobar de manera incial el presupuesto, y que toda obra comienza con unos trabajos previos que incluyen desde la redacción de los proyectos, los permisos y las autorizaciones de otras administraciones, así como la licitación y la adjudicación.

De ahí que muchas partidas de Infraestructuras estén destinadas a redacciones de proyectos, previas a las ejecuciones de obras, “para que finalmente los ciudadanos vean el resultado”. Además, ha señalado que el objetivo es que todas ellas estén listas en el primer semestre del año para que puedan salir a licitación lo antes posible.

Ampliación del aparcamiento de Mijas Pueblo

Estos presupuestos recogen proyectos clave en materia de infraestructuras, destacando la ampliación del aparcamiento de Mijas Pueblo, “una prioridad para este núcleo debido a la falta de plazas de estacionamiento”. Así, ha explicado que se está estudiando la opción más beneficiosa para el municipio de entre las tres posibles, como son la ampliación del edificio de aparcamiento actual hacia el sur o hacia el norte, cada una de cerca de 500 plazas, y otro aparcamiento posible en la zona del Barrio de Santana.

También está recogido el proyecto para recuperar en su totalidad el aspecto original de La Puente y reforzar así el carácter de Mijas Pueblo como conjunto histórico artístico; la estabilización de taludes en El Compás y La Muralla, la reforma de la Casa Museo y la ampliación del Ayuntamiento. Además, se contempla el proyecto para una nueva senda natural que discurra desde el área de Lagarejo a la Fuente de la Seda y la mejora del tránsito peatonal del Puerto de Los Pescadores hacia Osunillas.

En Las Lagunas, el Aparcamiento de Los Santos y el Parque del Ahogadero cuentan con sendas partidas presupuestarias de 4,2 millones de euros para su ejecución. Por otro lado, se dota con 150.000 euros para la redacción del proyecto de las nuevas instalaciones municipales en el entorno del Cortijo Don Elías que, además de las dependencias administrativas, incluyan espacios destinados al ocio y a la actividad comercial. También se recoge la adecuación de la glorieta Islas Marianas, el nuevo Parque de Bomberos y un nuevo edificio municipal en el Parque María Zambrano.

A ello hay que unir 100.000 euros para el proyecto de infraestructura de mejora sanitaria, uno de los primeros compromisos adquiridos por este equipo de gobierno.

Por último, en La Cala el concejal ha destacado que las cuentas contemplan una dotación presupuestaria para el desbloqueo de la Senda Litoral, “un gran proyecto turístico para nuestro municipio que no se puede paralizar y para el que se va a invertir un millón de euros”, un complejo deportivo en la zona del Cortijo Colorado “que dé respuesta a la demanda vecinal motivada por la escasez de este tipo de equipamientos por al aumento de población de este núcleo urbano en los últimos años y la rehabilitación de la cubierta del pabellón deportivo”, ha añadido.

Situación hídrica

Además, Torres Trella ha expresado la preocupación del equipo de gobierno por la situación hídrica del municipio y de la provincia, por lo que priorizarán las actuaciones y proyectos relacionados con el abastecimiento y el saneamiento de agua. En este sentido, ha hecho alusión al desarrollo de un depósito de agua potable en la zona norte de Las Lagunas, la construcción de un aljibe para el aprovechamiento de las aguas freáticas en el entorno del aparcamiento Juncal o colectores de aguas fecales en Carmen Sáenz de Tejada y Alquería, entre otros.

Durante su intervención, el concejal ha querido incidir en que, aunque ciertos proyectos no estén contemplados en el presente presupuesto, no significa que no se esté trabajando en ellos. Tal es el caso de la residencia de mayores, sobre la que ha recordado que lo que planteaba el anterior equipo de gobierno era un centro privado con únicamente ocho plazas para uso de los mijeños, lo que ha calificado como “insuficiente” y que se están estudiando otras formas de servicio para trabajar de manera coordinada con la Junta de Andalucía. Es por ello por lo que ha recordado que se están estudiando distintos proyectos para tenerlos en cuenta para la modificación presupuestaria del mes de abril.

Modernización digital y gestión de instalaciones

Por otra parte, el Área de Nuevas Tecnologías de Mijas cuenta con una dotación presupuestaria de 1,4 millones de euros, de los cuales se destinan 550.000 euros para modernización digital, que supondrán la creación del expediente electrónico y trámites administrativos digitales. Con ello se facilitará, acelerará y mejorará la gestión, transparencia y comunicación del Ayuntamiento con los ciudadanos y ciudadanas.

Por último, para la gestión de instalaciones se tiene asignada una partida de 2,8 millones de euros, de los que 650.000 están destinados a actuaciones de mejora energética en edificios municipales (instalaciones de climatización, ventilación, calderas, seguridad, etc.) y 200.000 euros para instalaciones fotovoltaicas y carga de vehículos eléctricos.