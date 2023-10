Mijas declarará 'tránsfuga' en un Pleno a Maldonado en plena bronca política

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Mijas celebrará el próximo miércoles un Pleno ordinario en el que se abordará la toma de razón de la condición de concejal no adscrito de Juan Carlos Maldonado, lo que supone otorgarle el carácter de tránsfuga días antes de que se vote la moción de censura planteada por el Partido Popular (PP), Vox y el hasta ahora edil de Por Mi Pueblo (PMP).

La medida deriva de la petición que realizó el partido PMP el pasado junio de expulsar a Maldonado de la formación, de la que el político fue cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales, tras pactar con el PSOE y Cs un acuerdo de gobernabilidad que le dio la Alcaldía al socialista Josele González.

Cuatro meses después, se llevará a la sesión ordinaria de octubre “la toma de razón de la condición de concejal no adscrito” de Juan Carlos Maldonado, en un Pleno que se celebrará a las 10:00 horas, en el Salón de actos de la Casa Consistorial, y que no requiere de votación por parte de los grupos de la Corporación.

Asimismo, el punto 6 del orden del día contempla “la dación de cuentas del decreto relativo al cese como miembro de la Junta de Gobierno Local, como segundo teniente de alcalde, la dedicación exclusiva y la revocación de las delegaciones de atribuciones del concejal Juan Caros Maldonado”, que tampoco requiere de una votación.

En plena tormenta política tras presentar el pasado miércoles una moción de censura suscrita por el PP, Vox y Maldonado para desbancar al PSOE de la Alcaldía, surge la pregunta de por qué se produce ahora este movimiento, cuatro meses después de solicitar PMP la expulsión del partido del edil, lo que equivale a su paso al grupo de no adscritos.

Fuentes conocedoras del asunto han indicado que el Ayuntamiento “tarda un tiempo” en tramitar el expediente de expulsión, incidiendo en que mientras tanto, “el alcalde puede incluir los puntos que estime convenientes dentro del Pleno”, y ahora “ha estimado oportuno” dar razón de que Maldonado pase a ser considerado como concejal no adscrito de la Corporación municipal. Ello supone, según han precisado, que el edil solo podrá percibir en cuanto a remuneraciones “la mitad” de lo que le correspondería por “la asistencia a los plenos y a las comisiones informativas”.

La medida ya se llevó a un Pleno celebrado el pasado 23 de junio, en el que el primer punto era “la toma de razón de la condición de concejal no adscrito de Juan Carlos Maldonado”, y que fue retirado del orden del día ante la “disconformidad” de éste por “la resolución de su propio partido” de expulsarlo, según expuso el regidor saliente, el socialista Josele González, en la exposición. En aquella sesión también quedaron conformados los grupos municipales de la Corporación, entre ellos, el grupo municipal Por Mijas Por Mi Pueblo, con Maldonado como portavoz.

PMP ha solicitado "cerrar" el expediente de expulsión

La solicitud de expulsión de Maldonado presentada por PMP en junio ante el Ayuntamiento de Mijas “no la han llevado a cabo desde el equipo de Gobierno en estos 100 días”, según ha declarado el secretario general de la formación municipalista, Juan Merino, quien ha señalado que “como no la han llevado, desde el partido hemos apostado y está dentro”.

De este modo, ha apuntado que Maldonado “al final de agosto se puso en contacto con nosotros por el malestar que tenía con ellos y se ha retomado la relación”, remarcando que al no llevar a efecto la expulsión por parte del Pleno de Mijas, “está dentro del partido otra vez”.

Merino ha indicado desconocer por qué se lleva ahora al Pleno el pase del edil al grupo de no adscritos, con lo que pasaría a considerarse un tránsfuga si finalmente vota a favor de Ana Mata, aunque ha considerado que “ya no pueden pasarlo porque si se ha presentado la moción y Juan Carlos es miembro del grupo Por Mi Pueblo, nosotros entendemos que es miembro del partido al no llevarlo a efecto en este tiempo”. Además, ha agregado que la formación municipalista ha solicitado “cerrar el expediente” de expulsión de manera previa a presentar la moción de censura.