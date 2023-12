El PSOE de Mijas denuncia el uso de casetas de titularidad municipal en Torremolinos

La concejala del PSOE de Mijas, Natalia Martínez, ha denunciado la localización de mobiliario de titularidad municipal en Torremolinos, con casetas que son propiedad del Ayuntamiento mijeño que están siendo usadas para un mercado navideño, mientras desde el Consistorio apuntan a la relación “normal” entre administraciones sobre el “préstamo”.

“Hablamos de la aparición casetas que son propiedad de Ayuntamiento de Mijas y cuyo fin es el de facilitar la puesta en marcha de actividades comerciales o lúdicas en la localidad, que de repente y sin saber el motivo están siendo usadas para un mercadillo navideño en otro municipio también gobernado por el PP y del que no participan comerciantes mijeños”, ha señalado la edil.

Según ha valorado, este hecho este “extremadamente grave ya que el gobierno actual de Mata no sólo es incapaz de poner en marcha mercadillos de Navidad en Las Lagunas o La Cala para promover el comercio local, sino que cede, no sabemos en qué condiciones ni a qué coste, mobiliario municipal para beneficio de otros municipios gobernados por su mismo partido’.

Martínez ha denunciado esta gestión como “inadmisible”, declarando que “Mata y sus socios de gobierno no pueden hacer lo que quieran con los fondos y recursos de los mijeños, por lo que no solo vamos a pedir por escrito información a los departamentos de Vía Pública y Patrimonio, sino que exigiremos que los materiales que son de los mijeños se queden en Mijas, de modo que los recursos municipales repercutan en la economía local y no se conviertan en una tónica habitual en la gestión de la alcaldesa de la moción de la censura”.

Desde el PSOE han apuntado al “oscurantismo de este movimiento ya que intencionadamente han querido ocultar el logo que aparece en las citadas casetas con las letras de Mijas, poniendo encima de estas una pegatina, pero por desgracia para ellos, les pillamos antes de que esto sucediera”.

“Vamos a exigir además que detallen cuál ha sido el coste del traslado de estas casetas y cuánto ha cobrado, si es que ha sido así, el Ayuntamiento por la cesión de este mobiliario, que volvemos a recordar es titularidad del Consistorio y de todos los mijeños”, ha recalcado.

Por otro lado, la edil ha criticado que “el actual gobierno municipal no sólo ha organizado una desastrosa Navidad sin apenas actividades para Mijas, sino que además ahora vemos cómo da unas casetas a dedo para que comerciantes de fuera vendan en municipios de fuera, en lo que es sin lugar a dudas todo un despropósito y una burla hacia los comerciantes mijeños”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Mijas han señalado que “la crítica del PSOE por el préstamo de seis casetas solicitadas formalmente por el Ayuntamiento de Torremolinos parece la inocentada del día”, recordando que “las relaciones entre distintas administraciones son algo normal”.

“Lo que no es de recibo es que el anterior equipo de gobierno haya dispensado un trato de favor a empresas privadas”, al tiempo que ha señalado que “los gastos de traslado y mantenimiento han corrido a cargo del Consistorio de Torremolinos y que se les ha prestado porque, obviamente, no iban a ser utilizadas por Mijas”.