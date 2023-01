Las pastorales de la provincia despiden la Navidad en Mijas

El barrio de La Alquería de Mijas se vistió este pasado viernes de gala para despedir la Navidad con su tradicional encuentro de pastorales, donde la exaltación de las costumbres y el hermanamiento se han dado la mano en una jornada de convivencia en la que no ha faltado un paseíllo de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El organizador del evento y miembro de la Asociación de Vecinos Lomas de la Alquería, Corro Alarcón, explicó que este año Sus Majestades han recorrido a pie el cerro de la barriada, frente al tradicional desfile de carrozas tiradas por “mulos, burros, vacas o caballos” ante la imposibilidad de contar con animales para esta ocasión.

El encuentro dio comienzo a las 12:00 horas con la apertura del recinto, donde han arrancado las pastorales con la participación de nueve agrupaciones de toda la provincia de “forma simultánea” y la degustación de “productos típicos del campo en este tiempo” como “habas fritas, callos o vino dulce”, ha detallado.

En concreto, participaron tres pastorales de Mijas como son las de ‘Las Lagunas’, ‘Vecinos del Camorro’ y ‘Virgen de la Paz’; de Fuengirola ha acudido la agrupación ‘Santa Fe’ de Los Boliches, del Puerto de la Torre la pastoral ‘La Ilusión’, la de ‘Raíces de Colmenarejo’ de Campanillas, ‘Salvador Rueda’ de Benaque, ‘Río Granaílla’ de Rincón de la Victoria y el debut de ‘Las Protegidas’ de Nerja.

“Es un día de convivencia y de despedida de las fiestas para contar anécdotas y cómo ha ido la temporada”, comentó Alarcón en torno a esta celebración, en la que no han faltado la comida y la bebida, que además de productos de la tierra se han ofrecido platos clásicos como “pinchitos o filetes”.

Una vez terminada la comida y pasada la 16:00 horas, dio comienzo la Cabalgata de Reyes Magos de la sede de la Asociación de Vecinos Lomas de la Alquería, que ha contado con un cortejo compuesto por “seis pajes”. Durante el recorrido por el cerro, se repartieron “regalos para los zagales, con cosas pequeñas como chuches o libros”. También se ha sorteado durante el encuentro un jamón, en detrimento del sorteo de cerdos que se realizaba antiguamente debido a la dificultad de “transportar animales vivos”.

La jornada continuó con la musicalidad de las pastorales, con instrumentos clásico como “la zambomba, la sonaja, el platillo, la botella, el almirez y el pandero”, en la que han entonado letras que “reflejan lo que se ha hecho en la temporada” y “hablan de Mijas, del mar o de la Navidad”, impulsando así una de “las tradiciones más populares” del municipio como es el zambombeo, ha apuntado.

“No hay mijeño que no haya estado en una pastoral porque se vive muy intensamente y tiene arraigo en nuestra convivencia del pueblo”, explicó el organizador del evento, quien ha calificado a Mijas como “cuna de pastores”, recordando que este tipo de costumbres “ayudaban a llenar la barriga cuando no había” y “es una forma de vida de los mijeños adaptada”.

Por ello, indicó que la asociación vecinal mantiene este tipo de eventos para que “no se pierdan”, con los que “se refleja lo que ha sido la temporada justo en el día de Reyes, una fecha en la que se celebra debido a que en sus inicios en los años 90 del pasado siglo los organizadores no contaban con los trajes de Reyes Magos, que eran prestados por el Ayuntamiento el día después, por lo que en el 6 de enero que quedado “instaurada” esta jornada de convivencia y de exaltación de las costumbres.