Antonio Banderas rodará este verano una película con Anthony Hopkins

Antonio Banderas volverá a rodar una película con Anthony Hopkins. Así lo ha avanzado el actor malagueño en un desayuno informativo en Málaga el que se ha presentado la renovación del acuerdo de colaboración con CaixaBank para el Teatro del Soho, que cumple cinco años de vida. En este contexto, Banderas ha desvelado algunas pinceladas de cuáles serán sus próximos pasos, en un calendario abarrotado de proyectos.

Entre ensayos y estrenos en el Teatro del Soho Caixabank, donde ultima otros dos musicales como director, Tocando nuestra canción -que verá la luz el 6 de junio- y Gipsy, más tarde. Banderas se prepara para rodar una nueva película junto a uno de los nombres más conocidos de Hollywood: Anthony Hopkins. El malagueño se reencontrará así con el que fue su compañero en la mítica película de El Zorro, hace ya 26 años, y también en Conocerás al hombre de tus sueños, la comedia de Woody Allen estrenada en 2010. "Es un placer", ha asegurado Banderas, quien no ha querido ahondar mucho en los detalles del proyecto, del que solo ha desvelado que se rodará en Serbia este verano.

"Tengo un verano complicado de películas", ha comentado el actor, productor y empresario malagueño en su encuentro con la prensa. Tras este rodaje, en agosto volverá a Málaga para empezar con los ensayos del musical Gipsy, que se estrenará en el Teatro del Soho en octubre, bajo su dirección. En el corto plazo no tiene previsto subirse al escenario como actor -como hizo en Company- , aunque ha señalado que "hay cosas para volver", sin desvelar mucho más. Lo que sí ha avanzado es que estos proyectos no se limitan a Málaga: "Vuelvo a Broadway en otoño de 2025".

Musicales en el Teatro del Soho de Málaga

El primer musical de la temporada en el Teatro del Soho de Málaga es Tocando nuestra canción , que se estrena el próximo 6 de junio. Banderas lo ha descrito como "una gran comedia romántica no suficientemente hecha" que cree que va a generar "sorpresa" porque "es muy divertida y al mismo tiempo tiene mucho corazón". Respecto al siguiente musical que dirigirá en el Teatro del Soho, Gipsy, ha avanzado que le quiere "dar una vuelta a la obra, que se ha edulcorado mucho" y la adaptará "en la medida que le dejen".

Banderas ha insistido en que el Teatro del Soho era "el proyecto de mi vida", asegurando que en estos cinco años se han cumplido "con creces los sueños" con los que nació el espacio escénico. El momento más amargo fue la pandemia de Covid, como mayor "placer" ha señalado el haber generado "respeto": "Hemos dado una patada en el suelo para decirle a los españoles que no solo Madrid o Barcelona producen, sino que se puede producir en otros lugares y llegar a la capital de España de gira".

De Málaga ha afirmado que "lo mejor que tiene es que todavía es muy imperfecta y todavía hay mucho camino por recorrer". "Si todo estuviera en su sitio esto sería muy aburrido", ha bromeado. En este punto, el actor ha admitido que puede existir "miedo" a que la ciudad se "estropee" por algunos "errores", entre los que se ha referido a cuestiones de tipo urbanístico o a que "el turismo de pronto invada las calles", momento en el que ha comentado que en sus paseos por el centro de la ciudad va "haciendo eslalon".

A su juicio, esa reflexión "está abierta" y existe "el ejemplo de otras ciudades que se ve aquí", pero el hecho de que Málaga haya recibido "el título no oficial de Ciudad de los Museos ha ayudado", porque ha permitido que "no llegue un turismo mochilero, sino un turismo más cultural". Además, cerrar el centro de Málaga al tráfico rodado "tuvo que ver mucho con lo que está pasando en la ciudad", según Banderas, que cree que "las ciudades peatonales son más humanas". En su caso, ha confesado que "ya no aguanto vivir en las grandes urbes".