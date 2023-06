'¡Ay, Carmela!' lleva a Pepón Nieto y María Adánez a las tablas del Teatro del Soho de Málaga

¡Ay Carmela!, la célebre obra del dramaturgo José Sanchís Sinisterra, llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con Pepón Nieto y María Adánez sobre las tablas los próximos 1 y 2 de julio. Las entradas están disponibles en la página web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

Tres décadas y media después de su estreno (1987), esta modesta "elegía de una guerra civil" y clásico contemporáneo que dirige José Carlos Plaza, es protagonizada por la actriz María Adánez, en el papel de Carmela, y por el actor malagueño Pepón Nieto, que interpretará al personaje de Paulino por última vez en su Málaga natal.

¡Ay Carmela! no ha cesado de echar raíces en países y ciudades tan distantes y distintas como Londres, Francia, Turquía, Chile, Berlín, San Petersburgo, Grecia, Cuba, Sarajevo, Argentina, Estocolmo, México, Australia, y un largo etcétera. Por no hablar de los numerosos montajes que siguen proliferando por la geografía española.

'¡Ay Carmela!'

Tal diversidad de horizontes e idiomas acabaron por revelar al autor que el tema de su humilde tragicomedia no es tanto -o no solo- la Guerra Civil, cuyo cincuenta aniversario pretendía evocar, en medio de una vertiginosa Transición, quizás tentada en exceso por el deseo de olvidar. Más bien fue descubriendo que ¡Ay Carmela! trataba del deber de los vivos para con "los muertos que no quieren borrarse".

O, dicho de otro modo, que entre las risas y las lágrimas que la precaria compañía ambulante suscita (Carmela y Paulino, Variedades a lo Fino) se va imponiendo el recurso inexcusable a la memoria de los vencidos... quizás para evitar lo que podríamos llamar la "segunda muerte de los muertos". Y esta problemática, al parecer, sigue teniendo resonancia en los cuatro puntos cardinales de la historia reciente...