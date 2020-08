La obra de Brinkmann se reencuentra con Málaga en la casa de Gerald Brenan

El particular lenguaje de Enrique Brinkmann, su exploración de la materia, del efecto de silencios y códigos, llevaba 13 años sin mostrarse en su ciudad natal. Su creación más reciente se ha visto en Londres, en Madrid y en otros escenarios. Pero ayer llegó la hora de reencontrarse con Málaga en un lugar, además, emblemático. La Casa Gerald Brenan inauguró la muestra Litografía reciente (2014-2019), compueta por una docena de láminas inéditas de gran formato que se podrán ver hasta el 5 de enero de 2021 en este espacio municipal.

“Me lo propuso el director del espacio, Alfredo Taján y no me pude negar, vivo ya desde hace casi cuarenta años en Churriana, me siento bastante churrianero y, además, Gerald Brenan es una figura para mí muy importante intelectualmente hablando, así que es una satisfacción muy grande exponer aquí”, sostiene el artista.

Y apunta que “las estancias se han adecuado a salas de exposiciones, pero son pequeñas y la obra que mejor puede encajar, en mi caso, es obra gráfica, que para mí es tan importante como cualquier otra”. Brinkmann, satisfecho con el resultado, estima que las salas de la Casa Brenan “están muy bien para acoger las exposiciones que han comenzado conmigo y que seguirán con más pintores de Málaga y de otros lugares”.

A través de estas obras, Brinkmann representa múltiples posibilidades entre figura y fondo y se sumerge en el territorio inexplorado del vacío absoluto a través de un formato novedoso en su trayectoria. “La litografía la he trabajado menos que el grabado, con el que me he volcado siempre mucho”, reconoce Enrique Brinkmann.

En el primer bloque de la exposición, Enrique Brinkmann establece en la Casa Gerald Brenan “un diálogo entre vertical y horizontal, filamentos y grafismos, manchas y puntos”, según señala Marta del Corral, comisaria de la exposición. “En mi obra no hay un estilo definido, sino una coherencia”, explica Enrique Brinkmann de forma sucinta sobre su trabajo.

Lo que puede verse en Churriana son ocho litografías de 2014 y cuatro de 2019, todas ellas salidas del taller del Prado en Madrid, donde Brinkmann ha creado muchas en estos últimos años. “He seleccionado estas doce, que son un poco una síntesis de lo anterior, a petición de Alfredo Taján”, recalca el artista.

La exposición se completa con una serie de catálogos y documentos procedentes de la biblioteca personal del artista, seleccionados por él mismo, y entre los que cabe destacar portadas para la revista Espiral, o colaboraciones con autores tan destacados como José-Miguel Ullán o Severo Sarduy.

También se exhibe una pieza audiovisual en la que el propio Brinkmann explica aspectos de esta exposición. Y por último, el arquitecto y Doctor en Teoría del Arte José Ignacio Díaz Pardo es al autor de los textos de sala que serán recogidos en un futuro cercano en el catálogo expositivo.

Esta muestra de Enrique Brinkmann sirve como arranque de Estrellas para Brenan, y al mismo tiempo inaugura las renovadas salas de exposición de la Casa Gerald Brenan. “Se trata de un programa expositivo basado en muestras plásticas de creadores relacionados de algún modo con Brenan. Es bien conocida la pasión del matrimonio Brenan por el arte. Gerald amó la pintura, una pasión de la que fue de la mano de su mentor en estas lides, Roger Fry”, indica Alfredo Taján.

“Somos conscientes del espacio con el que contamos en la Casa Gerald Brenan, por lo que nuestro objetivo es la realización de exposiciones de cámara, pero siempre con una gran carga simbólica, como esta maravillosa Litografía reciente (2014-2019) de Enrique Brinkmann”, añade Alfredo Taján.