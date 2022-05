CAF y Filmoteca de Andalucía rescatan la magia de Polaroid con el documental 'Un proyecto imposible' de Meure

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y la Filmoteca de Andalucía, gestionadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ponen el foco sobre la fotografía polaroid y recuperan la esencia analógica con la proyección del documental de Un proyecto imposible del director alemán Jens Meurer.

El documental lo protagoniza el doctor Florian, un apasionado del invento de Land que está detrás del resurgir de Polaroid. Tras la proyección, la directora artística del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, Helena Juncosa, participará en un coloquio donde compartirá su experiencia con los asistentes. La cita, incluida en el ciclo 'Primer Plano', está prevista este martes en el Teatro Cánovas a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El director y productor alemán inició su carrera cinematográfica con el documental, un género que retoma con Un proyecto imposible, estrenada internacionalmente en la sección Deep Focus del Festival Internacional de Cine de Roterdam. La cinta se inspira en el amor por lo analógico, encarnado a través de un biólogo vianés, el doctor Florian Kaps, apodado Doc, un luchador responsable del nuevo resurgir de Polaroid.

La película invita a descubrir el verdadero valor de las cosas, su autenticidad, la experiencia sensorial que no puede sustituirse en el mundo digital. "La principal diferencia entre lo digital y lo analógico es que lo digital produce un cosquilleo en solo dos de tus sentidos. Lo puedo ver, lo puedo oír, pero no puedo tocarlo, no puedo olerlo, no puedo lamerlo. No hay nada real. Por eso las generaciones que han crecido digitalmente anhelan lo real", defiende Doc.

Florian se propuso en 2008 salvar la última fábrica de Polaroid y lo consiguió recaudando 180,000 dólares entre amigos y afines a la causa en plena era digital. Pero los componentes químicos necesarios para elaborar la fórmula ya no existían e inició investigaciones para redescubrir el proceso, aunque con resultados técnicamente defectuosos.

Posteriormente contrató al joven Oskar Smolokowski, quien introdujo una nueva perspectiva e integró lo analógico a las aplicaciones digitales. Sin Doc ni el joven becario, hoy Polaroid no existiría. Paradógicamente más tarde Doc fue despedido de la propia empresa que había creado, aunque pronto encontró nuevos y exitosos proyectos en los que ilusionarse.

"No siempre es fácil ser soñador. Por regla general no somos lo suficientemente fuertes para serlo. De ser así, el mundo sería distinto. Pero los soñadores somos necesarios, ellos inspiran a los demás a dar pequeños pasos", resalta.

La personalidad del doctor Florian impactó en el director alemán de tal manera que surgió este proyecto. El documental comenzó a rodarse en 2013 en 35 milímetros y en esta misma línea Meurer utilizó una banda sonora de Sasha Peres Orchestra y Haley Reinart grabada en vinilo en un estudio como banda sonora de la cinta. En una vuelta de tuerca más y en su particular homenaje a lo analógico, el director empleó la luz de las velas durante el rodaje de una escena. Una producción atractiva y cómica con un protagonista fascinante.

'Primer plano' tiene por objetivo crear un espacio de conocimiento y reflexión del ámbito visual y cuenta con la participación, presencial o telemática, de fotógrafos, cineastas y otros profesionales unidos por su pasión por la fotografía.