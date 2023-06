Canco Rodríguez: "Zarandeamos las emociones para que se pregunten si están siendo las personas que querían ser"

En la vibrante ciudad de Málaga, el actor Canco Rodríguez ha deslumbrado una vez más a los espectadores con su última presentación en el aclamado espectáculo The Hole X. Conocido por su destreza interpretativa y su carisma, ha dejado huella en la escena del entretenimiento español. Su carácter magnético ha conquistado, un año más, el corazón de la audiencia de su ciudad en su actuación como maestro de ceremonias.

-¿Qué tal los momentos previos a estrenar?

-Muy bien, estamos realmente tranquilos por dos motivos: uno, porque el espectáculo está cerrándose. Estamos con el cierre de gira, ya que en principio está marcada Málaga y Mallorca. Y dos: tranquilos porque es que Málaga es como la casilla de salida. Aquí fue donde empezamos la gira de The Hole X y de otros The Hole, como The Hole 0, la edición anterior. Y esperamos qué, si hay más, se vuelva a estrenar en Málaga. Entonces el público de Málaga siempre nos ha acogido muy bien.

-Es curioso que diga que están relajados cuando las vestimentas me dan todo el aire al contrario de lo que es estar relajado.

-Sí. Nosotros estamos relajados pero evidentemente para excitar al público, que son los que tienen que acabar en un carrusel de emociones.

-Tras tantos años... ¿Qué destacaría del espectáculo?

-Yo siempre destacaré de The Hole el mensaje por el que se hace el espectáculo, que es no lo que viven los espectadores en las dos horas y media de show, sino como se van de él. Les zarandeamos las emociones para que se vayan preguntándose a sí mismos si están siendo las personas que querían ser y si están cumpliendo los sueños que se prometieron cuando eran jóvenes.

-¿Está siendo la persona que quiere ser?

-Pues mira, este espectáculo es una de las oportunidades que nos da serlo. Te ofrece un abanico de posibilidades a la hora de actuar. Aquí tienes que cantar, bailar, hacer comedia, hacer una parte dramática seria. ¡Tienes hasta que volar! Como actor cumplo un sueño, claro que sí. A mí me permite cumplir uno de esos sueños que yo me hice cuando era joven.

-¿Es muy distinto hacer televisión que teatro?

-Claro, incluso es distinto a hacer teatro. Una función de teatro al uso suele durar una hora y media, donde hay un texto, lo transmites al público y provocas unas emociones. Aquí tienes que hacerlo todo, todo lo que aprendes cuando comienzas a estudiar interpretación hay que desarrollarlo aquí y de forma brillante, ya que el público no se lo traga si no. Si cantas, tienes que cantar; si bailas, tienes que bailar; y si emocionas al público, los tienes que emocionar.

-¿Se veía haciendo algo así en un algún momento de su carrera?

-Más que imaginar yo lo soñaba.

-¿Algún proyecto de futuro que me pueda desvelar un poquito?

-¿Sabes qué pasa? Que los proyectos de futuro yo ya tengo comprobado que como se cuenten antes de empezar el proyecto… O se cae el proyecto, o te caes tú del proyecto. Y doy fe de eso.

-¿Qué le diría a alguien que quisiera hacer lo mismo que usted?

-Que empiece, si quiere. Cuando ya te dedicas a esto te das cuenta de lo difícil que es, lo tremendamente exigente y lo complejo que es trabajar. Si lo quieres hacer, da igual lo que yo te diga, lo vas a hacer. Si tienes dudas, yo te diría que lo pruebes y lo juegues, pero tienes que tener muchísimas ganas y aguante para dedicarte toda tu vida a esto.