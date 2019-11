Martin Scorsese: uno de los nuestros

Tras el reciente estreno en salas de El irlandés, que precisamente este miércoles 27 se incorpora al catálogo doméstico de Netflix, el cuerpo pedía a gritos la posibilidad de revisitar otras obras maestras de Martin Scorsese en pantalla grande. Y he aquí que el Cine Albéniz, de nuevo al quite, propone, bajo el lema A personal journey, un ciclo dedicado al cineasta estadounidense con la proyección de cinco de sus títulos fundamentales, desde este jueves 28 hasta el 2 de enero, como siempre con copias restauradas y en VOSE. Aunque, dada la abundancia de registros visitados por el director, se echan de menos géneros como el cine religioso de Scorsese (cabe recordar, eso sí, la reciente proyección de Kundun, de 1997, en la Filmoteca del Albéniz), lo cierto es que el menú ofrece una aproximación significativa a uno de los talentos más generosos de la historia del cine, un reto no precisamente pequeño dada la condensación en cinco títulos, todos emblemáticos.

Abre el cartel este jueves 28 todo un clásico como Taxi Driver (1976), magistral descenso a los infiernos y revisión icónica de la vida urbana en su mayor degradación protagonizada por Robert De Niro, Cybill Shepherd, Harvey Keitel y Jodie Foster. De Niro es, necesariamente, un as habitual en A personal journey: el 5 de diciembre podrá verse Toro Salvaje (1980), la película que valió el segundo Oscar al actor en su encarnación del boxeador Jake LaMotta, junto a Joe Pesci y Cathy Moriarty. El 19 de diciembre llegará el turno de El color del dinero (1986), singular homenaje al Hollywood clásico merced a esta secuela de El buscavidas (1961) de Robert Rossen con Paul Newman y Tom Cruise en el reparto. Para el 26 de diciembre, nada mejor que aliviar la resaca navideña con Uno de los nuestros (1990), cima del cine de gángsters en una prodigiosa narración en primera persona (acuñada por el propio Scorsese en un abundante ramillete de títulos propios) con Robert De Niro, Ray Liotta y un Joe Pesci incontestable. Para terminar, el 2 de enero, recién comenzados el 2020 y sus vicisitudes, siempre se podrá acudir al Cine Albéniz a admirar La edad de la inocencia (1993), una de las hermosas cintas de Martin Scorsese y del cine contemporáneo, adaptación de la novela de Edith Warthon protagonizada por Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder.

Las proyecciones, programadas siempre en jueves, comenzarán a las 20:30, con entradas a 4,5 euros (4 euros para los socios del Club Albéniz).