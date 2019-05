Ya están aquí. Los festivales de música más importantes de la provincia han desvelado sus programaciones y, como siempre, hay para todos los gustos y para (casi) todos los bolsillos. Aquí van ocho citas fundamentales que la noble raza de los festivaleros habrá de tener en cuenta en sus directrices.

STARLITE

El (abultadísimo) cartel de la nueva edición del Starlite Festival de Marbella reunirá entre el 5 de julio y el 22 de agosto a figuras de relumbrón como Sting, The Beach Boys, Roger Hodgson, Ben Harper, Jamie Cullum, Diana Krall y Eros Ramazzoti, junto a astros del espectro latino como Maluma, Don Omar, Luis Fonsi y Juanes y un ramillete nacional que incluye a Raphael, José Mercé, Ketama, Manuel Carrasco, Miguel Poveda y Pablo López, sólo por citar a algunos. Caché a espuertas.

WEEKEND BEACH

El festival de mayor crecimiento en volumen y proyección de la Costa del Sol volverá a Torre del Mar del 3 al 6 de julio con un cartel en el que figuran Black Eyed Peas, Vetusta Morla, Luz Casal, Niños Mutantes, Carlos Sadness y Rozalén, entre muchos otros, con ofertas y abonos interesantes y accessible, acampada incluida.

MARENOSTRUM CASTLE PARK

Bob Dylan ya elevó a la estratosfera el Marenostrum Castle Park de Fuengirola hace una semana, pero el festival se reserva desde el próximo viernes 17 hasta el 31 de agosto un diverso, ambicioso y seductor plantel de conciertos, como los que ofrecerán Rod Stewart, Izal, Manuel Carrasco, Danza Invisible, Efecto Mariposa, Daddy Yankee, Daniel Casares y Leiva. Dentro del certamen, en el mismo recinto anexo al Castillo Sohail, el nuevo Rock the Coast presentará el 14 y 15 de junio una programación consagrada al hard rock con Scorpions, los Rainbow de Ritchie Blackmore y Europe, entre otras bandas de peso; más tarde, el 24 de agosto, la Noche Rosa hará lo propio con Celtas Cortos, Toreros Muertos, Javier Gurruchaga, Miguel Costas y Bernardo de The Refrescos. Quién dijo nostalgia.

TERRAL

El remanso capitalino por excelencia para las noches de canícula vuelve a concretarse en el reservado aforo del Teatro Cervantes con diez conciertos que, del 22 de junio al 7 de agosto (con la mayor parte de la programación volcada hasta el 7 de julio), reivindican las raíces y la identidad propia del ya veterano certamen, entre la world music más selecta, el jazz y el pop más distinguido del momento. Rufus Wainwright, el dúo Michel Camilo & Tomatito, Ute Lemper, Paquito D’Rivera, Richard Bona y Mariza destacan en un listado que completan Kroke, Zenet, The Chieftains y el grupo de tambores japoneses Yamato.

CUEVA DE NERJA

El Festival de la Cueva de Nerja se viste de gala en su edición número 60 con un cartel ambicioso, multidisciplinar y con propuestas harto interesantes, que saca partido tanto al monumento natural como al auditorio instalado en su entorno inmediato. Del 29 de junio al 3 de agosto desfilarán por las instalaciones Pitingo, Estrella Morente con su homenaje a la copla, el cantante italiano Mario Biondi, Pastora Soler, Ana Belén, la orquesta Concerto Málaga, Ara Malikian (antes del concierto que le llevará al Auditorio Municipal de Málaga en septiembre), Cepeda y Carlos Rivera, además del exitoso musical God Save the Queen y de la bailaora Rocío Molina. Imperdible.

OJEANDO

La gran cita nacional con el indie nacional conserva su autoridad e influencia, gracias principalmente a la bendición del público y al criterio mantenido en sus distintas ediciones en cuanto a programación. Para el 28 y 29 de junio cabe esperar igual fortuna en sus distintos escenarios de la mano de un cartel que incluye a Los Punsetes, Cala Vento, Cariño, Floridablanca, Triángulo Inverso, Radio Palmers y la verdadera sensación que entraña La Bien Querida: un abanico amplio que revisa buena parte de los matices contemporáneos del pop para disfrutar al fresquito.

CHANQUETE WORLD MUSIC FESTIVAL

El todavía más que joven Chanquete World Music Festival regresará al Playazo de Nerja el 14 de septiembre para espantar todos los fantasmas relativos a la vuelta al cole y la fórmula que concibe la world music como fórmula rumbera, desenfrenada y propicia a ser disfrutada en chanclas. Macaco, Natos y Waor, Miguel Campello, el hip-hop abrasivo de Triple XXX, Locoplaya, Trashtucada y Les Castizos componen el grueso principal de un cartel que próximamente irá añadiendo más novedades pero que, de cualquier forma, viene que ni pintado al numeroso público que ha convertido ya esta cita, nacida con toda la discreción, en uno de los festivales más aclamados del verano malagueño. Las entradas, a precios económicos, incluyen en sus diversos modalidades abonos y derecho a acampada, pero quien le apetezca caer rendido del todo allí mismo.

OH, SEE! FESTIVAL

El Oh, See! Festival nació el año pasado con un propósito loable donde los haya: devolver el calor de los festivales de rock al aire libre a la capital malagueña, tras la frustración que supuso la desaparición de citas como el 101 Sun Festival y el SMS Festival. Tan bien resultó la primera edición que para este año, de nuevo en el Auditorio Municipal, el Oh, See! se amplía a dos jornadas, el 14 y 15 de septiembre, con un elenco que incluye de momento a luminarias locales y nacionales como Love of Lesbian, Sidecars, Viva Suecia, C. Tangana, La MODA, Despistaos, Carolina Durante, Airbag, Delaporte, Las Chillers y Ballena. Eso sí, si en algo resultó novedoso el Oh, See! el año pasado fue en la amplia diversidad de propuestas, con conciertos para niños a cargo de los mismos protagonistas del festival y otras actividades lúdicas que, presumiblemente, volverán y se ampliarán en una cita ideal para despedir el verano.