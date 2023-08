David Bisbal vuelve a arrasar con su energía en el escenario de Starlite de Marbella

David Bisbal repitió anoche en Starlite Occident 2023 y por segunda vez este verano agotó todas las entradas tras el éxito de su primer concierto en el festival de Marbella el pasado mes de julio. Consagrado como uno de los artistas nacionales con mayor éxito en España y América, donde está considerado una de las principales estrellas latinas del momento, Bisbal cuenta con una trayectoria de veinte años en la industria en la que ha recibido numerosos premios y reconocimientos.

Entre sus logros destacan tres premios Grammy Latino, tres premios Billboard Latinos, tres premios World Music Award y dos premios Premios Ondas, entre más de 80 galardones tanto nacionales como internacionales. En dos décadas de carrera, su repertorio son ya himnos universales. Bisbal ha colaborado además con una amplia gama de artistas internacionales de renombre, desde Alejandro Sanz y Rihanna hasta Plácido Domingo. El artista almeriense también ha dejado una marca exitosa en el mundo digital, acumulando más de 800 millones de reproducciones de sus canciones en diversas plataformas, incluyendo éxitos de ahora como A partir de hoy junto a Sebastian Yatra, Perdón con Greeicy y Bésame con Juan Magán. Recientemente, ha lanzado una colaboración con Alejandro Fernández titulada Abriré la puerta. Los conciertos de David Bisbal son conocidos por la energía que transmite y la entrega total del artista en el escenario. Anoche se pudo comprobar que así sigue siendo: un artista que lo da todo, que abre su corazón y que transmite bondad, belleza, sencillez y cercanía. Sus señas de identidad y los atributos que han hecho de él una estrella. La capacidad de trabajo y la generosidad con sus seguidores son los otros dos ingredientes que ponen la guinda al éxito del cantante andaluz.

“Buenas noches Starlite Occident. Es un placer siempre estar aquí, en casa. Es increíble salir al escenario y encontrarme con la sorpresa y el cariño de la gente, una vez más, y la belleza de la luna que está presente también esta noche con nosotros”, decía el almeriense saludando al público en Marbella.

Después de haber agotado todas las entradas, y del gran éxito en su primera actuación en julio, David Bisbal repitió en Starlite Occident, brindando así a sus seguidores otra oportunidad para deleitarse con su talento y carisma en el marco incomparable del festival boutique. Con su indiscutible talento, cautivó al público presente en el Auditorio, brindándoles una actuación excepcional y cantando algunos de sus mayores éxitos de 20 años de carrera. No faltaron temas como Lloraré las penas, Quien me iba a decir, Mi Princesa, Camina y Ven, Dígale, Esclavo de sus besos o Bésame, sin pasar por alto tampoco otros éxitos universales como Corazón latino, Bulería o Ave María, que sin duda lograron contagiar de canto y baile a todos los asistentes, sin excepción.

Nuevo disco de Bisbal: 'Me Siento Vivo'

También hubo tiempo de nuevas canciones, como Tengo roto el corazón, que publicará este jueves 31 de agosto, y Me siento vivo. “La próxima canción es una canción inédita. La gente la descubrirá en el próximo disco, 'Me Siento Vivo', y la canción se llama igual. El año pasado fui a México para ser coach de La Voz. Estuve cuatro meses. El primer mes estuve solo, sin mi familia, se me caía el mundo. Me costó muchísimo trabajo, y todos los días me abrazaba a mis compañeros. Al mes llegó mi familia, tres meses conmigo. Ahí me di cuenta de que me podía quedar toda la vida en cualquier país, en cualquier lugar, porque entendí que el lugar es mi familia. Espero que para vosotros también sea igual. La gente no conoce esta canción, y quiero cantarla aquí antes de que me salga”, declaraba Bisbal antes de interpretarla. Con un concierto inolvidable, entre el público no faltaron rostros conocidos como su pareja, Rosanna Zanetti, así como la influencer Paula Ordovás, la televisiva Lara Dibildos, el actor Raúl Sénder o Fernando López (Modestia Aparte), quienes dieron rienda suelta a sus bailes y disfrutaron de la gran experiencia Starlite Occident 2023.