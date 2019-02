Fernando Francés deja el CAC en manos de su equipo y delega en Helena Juncosa

El ya ex director del CAC Málaga, Fernando Francés, protagonizó este miércoles una rueda de prensa en el museo para oficializar su despedida una vez confirmado su nombramiento como secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía. Lo hizo en compañía de tres de los miembros más destacados de su equipo: la hasta ahora gerente del CAC, Almudena Bocanegra; la comisaria, responsable de exposiciones y mano derecha de Francés en los últimos años, Helena Juncosa; y la también responsable de economía del centro, Sylvie García. Ante un aforo en el que también se encontraban numerosos artistas malagueños, Francés agradeció a los propios artistas, el Ayuntamiento de Málaga (particularmente el alcalde, Francisco de la Torre) y los medios de comunicación su apoyo en estos dieciséis años al frente del CAC y reveló la definición del equipo que se queda al frente del equipamiento hasta el próximo mes de abril, cuando se conocerá la decisión del jurado respecto al concurso público para la selección del nuevo equipo gestor con vistas al siguiente contrato. Y, tal como apuntó Francés, "el mejor equipo es el mío": así, Helena Juncosa asume la dirección artística y Sylvie García la gerencia. Almudena Bocanegra, por su parte, se desplazará a Sevilla junto a Francés para trabajar como gerente de la misma Secretaría General.

Lo que previsiblemente iba a ser una despedida cordial derivó hacia una tensión manifiesta dado que los medios de comunicación daban por hecho el nombramiento de Enrique Juncosa, ex subdirector del Museo Reina Sofía y del IVAM de Valencia, como nuevo director artístico del CAC. Francés señaló que los inversores que han comprado a Fernando Francés la empresa con la que ha gestionado el CAC durante todos estos años Gestión Cultural y Comunicación, "barajan tres nombres de gran proyección nacional e internacional" para hacerse cargo de la dirección artística después de abril, en el caso de que la propuesta presentada por la misma firma gane el concurso. Y confirmó que uno de los nombres barajados es el de Enrique Juncosa. La tensión vino derivada cuando se le preguntaron las razones por las que se había producido este cambio, especialmente cuando un periodista mostró una nota de prensa del CAC con fecha del 13 de febrero no divulgada en la que figuraba Enrique Juncosa como nuevo director del CAC. Fernando Francés insistió en que la elección de Enrique Juncosa nunca había estado confirmada y, después de que las intervenciones subieran de tono, terminó pidiendo disculpas al periodista.

"Vamos a intentar mejorar la cultura en Andalucía. Que quien presente una exposición lo haga por sus méritos, no por lo que piense", explicó Francés sobre sus intenciones en la Junta

Francés confirmó así la venta de Gestión Cultural y Comunicación y subrayó que ha dejado "todos y cada uno" de sus cargos "en las tres empresas así como en las fundaciones de las que he sido responsable", por lo que afirmó que no incurre en ninguna incompatibilidad al aceptar el puesto de secretario general en la Junta de Andalucía. También hizo hincapié en que la propuesta presentada por Gestión Cultural y Comunicación ("que espero que sea la que gane") continúa adelante y negó que el procedimiento pudiera verse afectado por los cambios de titulares. Sobre las declaraciones realizadas por el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, respecto a que Francés no debería optar al cargo de secretario general por estar imputado (a cuenta de los mosaicos de Invader instalados en edificios con protección patrimonial), se limitó a afirmar: "No estoy imputado", aunque se negó a responder si continuaba siendo investigado en el proceso judicial abierto. Eso sí, preguntado por los periodistas, Francés dio cuenta finalmente de su encuentro con Invader: "Sabíamos que estaba en Málaga, como lo sabía mucha gente. Quise ponerme en contacto con él, lo que no fue difícil, aunque no quiso que nos viéramos mientras instalaba sus obras. El último día que pasó en Málaga, nos citamos y quedamos para comer. Y eso fue todo. Ni yo ni nadie de mi equipo ha encargado ni financiado los mosaicos de Invader en Málaga, ni ha sugerido localizaciones ni ha contribuido de ninguna forma". Eso sí, tampoco perdió Francés la oportunidad de expresar su punto de vista: "No creo que a ningún artista reconocido se le ocurriera hacer una pintada en la Catedral de Málaga. Pero si esto sucediera, yo sería el primero en denunciarlo. Eso sí, hay que saber distinguir entre una intervención artística y una salvajada. El centro de Málaga es un verdadero caos, pero parece que a algunos les molestan más las obras de un artista que ha dejado su obra en todo el mundo y que escogió Málaga para desarrollar su proyecto".

En cuanto a sus intenciones respecto a la Secretaría General de Innovación Cultural que le ha sido adjudicada, Francés no fue menos tajante: "Vamos a tratar de mejorar la cultura en Andalucía. He sido muy crítico con la manera de gestionar el patrimonio, los museos, el flamenco y las artes visuales, que hasta ahora ha sido objeto de una inversión casi invisible. Vamos a cambiar estas cosas, a garantizar que quien haga una exposición o ruede una película en Andalucía lo haga por sus propios méritos, no por lo que piense. Entiendo que esto es una revolución, pero tengo la ilusión de cambiar las cosas y la libertad para hacerlo".

Insistió Fernando Francés en su deseo de que sea su antigua empresa, Gestión Cultural y Comunicación, la que gane el concurso para la gestión del CAC: "Yo ya no tengo nada que ver con la empresa, pero desde luego prefiero que gane el concurso a que lo gane Prosegur, Eulen o las galerías privadas. ¿Cómo creen que van a gestionar un espacio como el CAC las galerías privadas?" Se despidió al fin Fernando Francés con un enigmático "por el momento, nos vamos del CAC". Por si acaso.