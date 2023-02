Festival Autóctonxs: La apuesta valiente del Teatro del Soho por el tejido cultural malagueño

Del 1 al 5 de marzo el Teatro del Soho Caixabank será un hervidero, un edificio invadido por el talento local, un lugar para disfrutar de lo más actual de las artes vivas y enorgullecerse del trabajo con sello propio. "Apostamos por el meneo, por la celebración y la fiesta", dice la actriz y dramaturga Alessandra García, directora y programadora de Autóctonxs. Este festival acogerá durante cinco días a una veintena de artistas malagueños que mostrarán sus propuestas en distintos formatos y en cuatro espacios diferentes del teatro, desde el escenario principal a la sala Goya y los halls.

Se trata, como subraya Alessandra García, de "una apuesta del Teatro del Soho por el tejido cultural malagueño, por los nuevos lenguajes, por las artes vivas en su concepto más presente y contemporáneo y por colocar en un lugar de importancia a muchos artistas que han nacido o han decidido vivir en Málaga y que juntos formamos la cultura de la ciudad". Y destaca la directora del festival que "estamos encantados porque es una apuesta muy valiente y muy comprometida, a la vez, siento que nos están dando una importancia a los artistas y al público muy poderosa desde el Teatro".

Para la programadora del festival, ganadora de un Premio Max por Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, no se debe entender lo contemporáneo "como algo indescifrable, que no guste o no se pueda compartir". "Nos acercamos a este espacio y este espacio apuesta por nosotros para que el público entienda que hay otros lenguajes que no significan que sean incomprensibles o inaccesibles, al revés, son propuestas con unos conceptos muy claros y muy fácil de enganchar y penetrar en la cabeza y en el corazón del espectador", considera Alessandra García. Para la actriz, lo que el público podrá ver en esta primera edición del festival "es una cultura muy apetecible de consumir, muy gustosa".

Con su compañía Dos Bengalas, que conforma junto a Violeta Niebla, organizan este evento que tiene también una apuesta clara por ocupar el edificio y que "otras creaciones puedan habitarlo para que el público entienda que no solo se tiene que consumir la escena desde un producto acabado como es una obra de teatro", dice.

También habrá improvisación, como las que se harán en el hall de la primera planta. Se van a unir Nieves Rosales con Daniel Blacksmith, X Ventura y Chinowski Garachana, y Rebeca Carrera con Tirititando de Luisa. "Son personas que no habían trabajado juntas nunca, es un gusto y un riesgo que ellos mismos regalan al festival y a la gente que venga a verles. Tanto los artistas que lo generan como la gente que lo ve lo estará sintiendo por primera vez", destaca García.

Otro formato es Ensayo Acierto, que supone darle valor a los trabajos en proceso. "Llegar a hacer una obra supone un proceso largo, dilatado y confuso también, hay muchos miedos, riesgos, no sabes si va a funcionar o no, y compartirlos con el público supone una acción muy interesante", considera la dramaturga. Estas piezas van a tener como espacio la sala Goya y como artistas a Spam.Please.Enter, Marity Manzanera y Ernesto Artillo.

Igualmente ocuparán el vestíbulo de la Sala Goya con un formato que es un happening poético. "No hay género artístico que no tenga poética, así que con la idea de acercarnos al público y de ocupar los espacios, lo mezclamos con el happening, que se crea entre el espectador y el artista", explica la directora del festival. Estará el taller de poesía de la Universidad de Málaga #pUMA dirigido por Violeta Niebla, Alejandro Robles y Laila Tafur.

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro también se verá sobre las tablas del escenario principal. "Todo partió de ahí, de poder hacer aquí la obra y mira dónde ha terminado, en esa preciosa propuesta", recuerda Alessandra García. Se subirán, además, Ximena Carnevale, compañía que cumple diez años y que estrena en el festival la obra Gualicho, María del Mar Suárez La Chachi con La gramática de los mamíferos, Alberto Cortés con El ardor y Bromo con un montón de invitados cerrando el festival.

"A todos nos une una manera de hacer escena, que siento que está muy ligada a las nuevas dramaturgias, al teatro contemporáneo, a estos lenguajes que son muy híbridos, que se mezclan con otras disciplinas", comenta la programadora, que cuenta con la respuesta del público para poder dar continuidad a esta aventura porque "realmente hay una representación muy pequeña de lo que puede ser".

"Todo el equipo es una gente entregadísima a esto. No me he sentido tan importante nunca en Málaga. Se han volcado mucho y no paran de colocarnos en un lugar importante y no ha sido siempre así. Ahora lo sentimos y estamos muy agradecidos, ya con todo esto está siendo un chute impresionante", asegura la actriz.

Con un Premio Max en la vitrina

El 7 de junio del pasado año, la malagueña Alessandra García se alzó con el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación y desde entonces asegura que le han pasado "cosas preciosas, ha sido muy bonito". "El Max realmente es un reconocimiento en el sentido más visual de la palabra, porque te llaman, te ven y saben de ti. Esto ha traído otro premio, el Ojo Crítico de Radio Nacional. Y solo conocer a Antonio Banderas para mí ha sido algo vital, un regalo poder charlar con él, que me cuente y que haya apostado por nosotros", explica.

Ya está preparando otro espectáculo. Una mente inquieta como la suya no puede parar demasiado tiempo, y asegura que no va a tener nada que ver con lo anterior. "Tengo ganas de parar un poco para poder dedicarme en cuerpo y alma a lo siguiente, yo le tengo mucho respeto a las obras, a mi carrera profesional, a lo que genero, así que no puedo querer estrenar algo en tres meses porque estoy ahora más en boca de la gente, lo miro a largo plazo, a lo que genere con mi firma le voy a echar tiempo, porque eso es sagrado, independientemente del resultado", señala la actriz y dramaturga, que espera tener lo próximo para el verano de 2024.