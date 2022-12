El Espejo Negro, Blanca Portillo, Lluís Homar, José Sacristán: El Teatro del Soho se consolida

Más de dos meses después del estreno de Godspell, la tercera producción musical del Teatro del Soho Caixabank que tan buenos resultado les está dando se despedirá para abrir el escenario malagueño a nuevas propuestas. Y lo que viene a continuación también tendrá firma de la casa, la segunda coproducción con El Espejo Negro tras la multipremiada Cris, pequeña valiente. En esta ocasión, Ángel Calvente revisita la película de Berlanga El Verdugo para adaptarla a las tablas y a su especial forma de concebir el teatro.

Con este montaje se abren siete meses de una programación poliédrica jalonada de grandes nombres. Blanca Portillo, Lluís Homar, Eduard Fernández, José Sacristán, Sergio Bernal y Mayte Martín, entre muchos otros, llenarán de teatro, música y danza el Teatro del Soho con Málaga siempre en su objetivo. Y como muestra, un botón. La actriz y ganadora de un premio Max Alessandra García dirigirá el Festival Autóctonos, una cita que se estrena en los primeros días de marzo con el propósito de dar visibilidad al talento local.

"En muy poco tiempo el teatro ha adquirido un nivel de prestigio que normalmente es difícil de alcanzar y que se tarda mucho en afianzar, que las grandes figuras de la escena quieran venir a nuestro escenario significa mucho", comenta Aurora Rosales, directora del Teatro del Soho Caixabank. Uno de los platos fuertes esta temporada es el estreno de La discreta enamorada, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

"En esta temporada la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena en Málaga por primera vez en la historia. Para el espectáculo que dirige e interpreta Lluís Homar junto a la nueva Joven Compañía vamos a cerrar el teatro dos semanas, para que monten la escenografía, las luces, la entrada en sala de los actores, el vestuario, todo eso de la nueva producción se va a hacer en Málaga y eso es muy importante", explica Rosales. Estarán en cartel del 27 al 30 de abril.

Igualmente se subirán a las tablas grandes intérpretes para defender con maestría textos de otros grandes dramaturgos. Lo hará Blanca Portillo el 10 y 11 de marzo con Silencio, de Juan Mayorga, premio Princesa de Asturias, Premio Nacional de Teatro y miembro de la Real Academia Española. El 12 y 13 de mayo será el "animal de teatro" Eduard Fernández el que traiga Todas las canciones de amor, bajo la dirección de Andrés Lima. Y ese mismo mes, José Sacristán hará suyo el texto de Miguel Delibes en Señora de Rojo sobre fondo gris.

"Esto es lo que hace que este escenario adquiera un peso a nivel de prestigio, que podamos programar el tipo de teatro que queremos ofrecer, nos hace mucha ilusión que prefieran nuestro teatro a otros", agrega la directora. Otros montajes destacados son ¡Ay, Carmela!, con los actores Pepón Nieto y María Adánez y la dirección de otro grande, José Carlos Plaza (1 y 2 de julio), y la comedia sobre la tercera edad Otra vida protagonizada por Beatriz Carvajal (24 y 25 de marzo). También se reestrena en este espacio Mi última noche con Sara, esta vez con Nuria Fergó como protagonista.

Festival Autóctonos

"Antonio siempre ha querido dar visibilidad al talento local, dar ese espacio a compañías que normalmente no se las programa en un teatro de 600 localidades y que suelen tener otro perfil, pero que es gente que lleva años trabajando en esta ciudad y creando ese tejido cultural que forma la base y que no tienen visibilidad", destaca la directora del Teatro del Soho Caixabank. Y darle ese escaparate para mostrar su trabajo es lo que pretende el Festival Autóctonos del 1 al 5 de marzo. La actriz y dramaturga Alessandra García, premio Max al Mejor Espectáculo Revelación por Mujer en cinta de correr sobre fondo negro será la directora del evento.

"Esto genera también un tipo de público diferente que hasta ahora, por el tipo de programación o por el poder adquisitivo, no había venido y también queremos incorporar al teatro", agrega Aurora Rosales. La cita, que esperan consolidar y aumentar cada año, no se restringirá a la forma más convencional. "Queremos que ocupe más espacios, habrá espectáculos en el escenario, una parte de improvisación que se va a hacer en el hall con músicos, artistas y bailarines, en la sala Goya habrá work in progress de algunos de los espectáculos que está en construcción… eso supone tener unos días abierto el teatro a este tejido cultural", subraya.

Flamenco y la Sinfónica Pop del Soho

El flamenco no se reunirá en un festival de varios días, sino que tendrá presencia en la programación con espectáculos todos los meses. En febrero actuará Estrella Morente y Mayte Martín, aunque esta última trasciende los límites del cante jondo para actuar en formato cuarteto acompañada de piano, contrabajo y batería. La bailaora Eva Yerbabuena, Manuel Liñan, Antonio Reyes con Dorantes y José del Tomate y Martirio serán representantes de la música más apegada a la raíz.

Y "otra pata fundamental", como apunta Rosales, será la Sinfónica Pop del Soho. Bajo la dirección del maestro Arturo Díez Boscovich, la formación tendrá cuatro grandes citas en los próximos meses. Volverán a programar los conciertos de Semana Santa del 30 de marzo al 1 de abril, y invitarán a solistas de prestigio, como los pianistas Ramón Grau y el jovencísimo Marcos Castilla, de tan solo 15 años.

En cuanto a la danza, la directora del teatro apunta que "nos hemos centrado en la música, en formar la orquesta, en el teatro musical y el teatro y de danza hemos dado unas pinceladas. La idea es afianzar el tronco de la danza, pondremos a una primera espada al frente, pero queremos que tenga presencia también este año". Por eso, señala, "nos traemos a Sergio Bernal, que también es un orgullo. Es uno de los talentos más potentes, Premio Forbes como una de las figuras más influyentes de la Cultura en España, es Premio Nacional de Danza y embajador de las Artes en Reino Unido, ha estado en Miami, Nueva York, Roma...".

La temporada 2022-2023 del Teatro del Soho se cerrará también con música, con el show Cruz de Navajas compuesto por temas de Mecano, algo fresco para competir con "el buen tiempo, la playa y los espectáculos al aire libre", dice Rosales. Para ella, el teatro sigue siendo algo insustituible. "No es lo que pasa en el escenario, sino lo que te pasa a ti cuando está viendo un espectáculo y eso es irrepetible", estima.

Tres semanas para el final de Godspell

Hasta el 8 de enero estará en cartel el musical Godspell, la obra escrita por John-Michael Tebelak con música de Stephen Schwartz, que ha dirigido Emilio Aragón y ha coproducido junto con Antonio Banderas. "Estamos felices de la vida, ha tenido una respuesta del público maravillosa", destaca Aurora Rosales.

Para la directora es muy significativo que "somos un teatro pequeño de Málaga haciendo producción a un nivel importante". "Estamos aquí con Godspell, que va a estar dos meses, y estamos colgando el cartel de todo vendido, la gente se lo pasa pipa, tenemos 600-700 espectadores todos los días, disfrutando como locos, gente que repite, que se lo pasa bien, pues es una gozada", confiesa.

Pero es que, además, "estamos en Madrid con Company compitiendo con 14 musicales con títulos emblemáticos, en un teatro que se abre ahora y que no está en la Gran Vía y estamos muy por encima de la media de ocupación", indica.

"El Teatro del Soho Caixabank ya ha adquirido un prestigio considerable y que nos da mucho orgullo", señala y afirma que "hemos salido hasta en el New York Times, nos han hecho una crítica de nuestra producción de Company".