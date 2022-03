El Festival de Jazz MVA de la Diputación de Málaga reunirá a estrellas internacionales del 3 al 18 de marzo

La Diputación de Málaga celebra del 3 al 18 de marzo el Festival de Jazz MVA que reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en el centro cultural María Victoria Atencia, así como en los municipios malagueños de Torremolinos, Ronda, Alhaurín el Grande y Nerja. El director de Cultura de la Diputación de Málaga, Antonio Roche, presentó esta edición junto al concejal de Cultura de Torremolinos, Francisco García; el director del Seminario de Jazz de Alhaurín de la Torre, Pablo García Vega; así como el teniente de alcalde de Nerja Francisco Arce y la concejala de Educación y Mayores de Alhaurín de la Torre, Pilar Conde.

Roche explicó que artistas consagrados de fama mundial, cada uno especialista en su instrumento, crearán bandas exclusivas para la ocasión con músicos tanto malagueños como del resto de España, de forma que el festival sirve desde Málaga de nexo de unión de artistas de distintas culturas. De hecho, recordó, se han llegado a grabar hasta discos con artistas americanos y malagueños que se conocieron en el marco del festival y del seminario de jazz. Por otra parte, destacó la “solera” de este festival estrechamente ligado al Seminario Internacional de Jazz de Alhaurín de la Torre que este año cumple 18 años, “creando una simbiosis perfecta entre ambos”, pues los artistas que imparten las clases en el seminario son los que ofrecerán los conciertos en el festival.

Figuras americanas como Kikoski, Bobby Broom, Victor Lewis, Essie Okon, el portugués Salvador Sobral, Jesse Davis, junto a músicos como los malagueños José Carra, Enrique Oliver y Daniel Torres; los portugueses João Pereira, Romeu Tristão y Ricardo Toscano, o la banda compuesta por músicos de Cádiz, Barcelona y Valencia, Andreu Pitard, Arturo Serra, Juan Galiardo y Bori Albero, ofrecerán conciertos en el centro cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga (c/Ollerías, 34) los días 3, 4 y 5 de marzo.

Además, de forma paralela, el festival saldrá a la provincia de Málaga con conciertos en Torremolinos, Nerja, Alhaurín de la Torre y Ronda. Por ellos pasarán la banda valenciana Valmuz, con los músicos Mariano Steimberg, Peter Connolly, Chris Atwell y Víctor Jiménez. También se contará con el saxofonista cubano Inoidel González junto a los músicos Atsuko Shimada, Romeu Tristäo y João Lopes Inoidel González; así como con Little Monster, banda formada por jóvenes estudiantes de la Escuela de Música y Danza de Alhaurín de la Torre. Las invitaciones podrán descargarse en www.mientrada.net.

El centro cultural provincial MVA acogerá este jueves el primero de los encuentros a las 20.30 horas con los estadounidenses Kikoski (piano) y Bobby Broom (guitarra), formando un quinteto con el malagueño Daniel Torres (saxo) y los portugueses João Pereira (batería) y Romeu Tristão (contrabajo). El pianista estadounidense Kikoski ganó un premio Grammy en 2011 con la Mingus Big Band al Mejor Álbum de Ensamble de Jazz en Vivo Live at the Jazz Standard. También obtuvo una nominación al Grammy con Roy Haynes por el cedé ‘Birds of a Feather’. Kikoski tiene una amplia discografía como líder y ha realizado giras por todo el mundo en los mejores festivales de jazz del mundo.

Bobby Broom se concentró en la herencia guitarrística de músicos como Wes Montgomery y Grant Green. Estudió durante un año en Berklee College Of Music, luego regresó a Nueva York donde se le ofreció la oportunidad de trabajar con el trompetista de jazz funk Tom Browne y también con Jazz Messengers de Art Blakey. A principios de los 80 estuvo con Sonny Rollins, con Kenny Burrell y Miles Davis. Invitaciones a través de www.mientrada.net.

El viernes, a las 20:30, será el turno de Victor Lewis & Essiet Okon Sextet feat Salvador Sobral. Un sexteto de músicos se unirán en el MVA para realizar un concierto en el que participará Sobral, cantante y compositor portugués ganador del Festival de Eurovisión en 2017. La banda la completan los malagueños José Carra (piano) y Enrique Oliver (saxo tenor), y por último, el portugués Ricardo Toscano (saxo alto). El sábado, a las 20:30 los conciertos continúan en el MVA con Jesse Davis, uno de los ‘jóvenes leones’ del Jazz de Nueva Orleans, donde nació en 1965.

Continuador de la tradición iniciada por la familia Marsalis y otros músicos de la ciudad cuna del jazz. Su último proyecto es el grupo ‘The Charlie Parker Legacy Band’, dedicado a la interpretación de las composiciones de Charlie Parker, con la que realizó numerosos conciertos en toda Europa. La banda la completan músicos de Cádiz, Barcelona, y Valencia como Andreu Pitard (batería), Arturo Serra (vibráfono), Juan Galiardo (piano) y Bori Albero (contrabajo). Invitaciones a través de www.mientrada.net.

El viernes, a las 21:00, la cita será en Torremolinos en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Valmuz (Mariano Steimberg, batería; Peter Connolly, guitarra y voz; Chris Atwell, bajo y voz; y Victor Jimenéz, saxo; serán los primeros en actuar fuera la capital en el marco del festival. Son una banda residente en Valencia con artistas de diferentes países que han realizado numerosos conciertos en multitud de teatros españoles y grabado varios trabajos discográficos. Invitaciones en la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos de 9:00 a 13:30 o en el teléfono 952 379 521.

Un día después el festival llegará a las 21:00 horas al Centro Cultural Villa de Nerja con el recital del saxo tenor Inoidel González Standard Latin Group con la banda formada por Atsuko Shimada (piano), Romeu Tristäo (contrabajo) y João Lopes (batería)

El domingo, 6 de marzo, se celebrará una paella en el Parque municipal de Alhaurín de la Torre, dando paso a las 16:00 horas a un concierto de la Big Band del seminario dirigida por Toni Vaquer. A las 19.00 horas, se celebrará una jam session de despedida en el salón de actos de la escuela. El turno de Ronda será el 18 de marzo en el salón de actos del convento de Santo Domingo a las 21:00 horas con la banda Litte Monster, compuesta básicamente por jóvenes estudiantes de la Emmdat, la cual dirigía Enrique Oliver.