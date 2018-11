El pop nuestro de cada día

Engendrado en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo de Málaga a modo de crisol de tendencias urbanas, el Festival Moments (o Moments Festival, tanto monta) ha ido creciendo en el último lustro hasta incorporar otros muchos matices así como diversas sedes para su extensión a la manera de cómplices para la causa. Sus propuestas, articuladas en torno a exposiciones, encuentros, conciertos, proyecciones de cine documental y otras hierbas, permanecen adscritas al margen de lo independiente y, al mismo tiempo, se muestran cada año más ávidas de públicos más amplios y más variopintos, merced a una vocación pop en la que caben lo mismo expresiones minoritarias que fenómenos de masas, en igualdad de condiciones y de alcance. La quinta edición de estas Jornadas de Estudio de la Cultura Independiente, así bautizadas, se celebrará desde este miércoles hasta el día 23 con la misma Escuela de San Telmo como eje esencial y, eso sí, con más hechuras y más intención de festival. El mapa de sedes colaboradoras, en consecuencia, se amplía hasta abrigar rincones insospechados, incluidos aliados ya veteranos como el Ateneo.

Chiquito, con una exposición, y Carrete, con el Premio Moments, serán protagonistas

En lo que a exposiciones se refiere, destaca el regreso de La tabla como lienzo, muestra colectiva de intervenciones artísticas en tablas de skate que, tras el éxito de la última convocatoria, regresa a la Escuela de Bellas Artes de San Telmo (donde se celebrará la inauguración este jueves 15 a las 19:00) de nuevo con carácter benéfico, a favor de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, y una nómina de artistas que incluye a Chema Lumbreras, Dadi Dreucol, Misato y Le Petit Kaiser, entre muchos otros. Aunque tal vez el mayor reclamo de este Moments lleve por título Don Gregorio, un tributo artístico a Chiquito de la Calzada que se inaugurará en el Ateneo el viernes 16 (y que podrá verse hasta el día 30) con obras de Antonio Bravo, María Correredera, Isa Nieto, Uonki, Agu Méndez y Javier Bertrán, entre muchos otros, a modo de tributo al humorista y cantaor malagueño en el primer aniversario de su muerte. No menos interés reviste la retrospectiva que la misma Escuela de San Telmo dedicará también a partir de este jueves al ilustrador estadounidense Chad Eaton, All of my time, todo un canto a la serigrafía de mano de uno de sus héroes contemporáneos; ni Nada que entender, la exposición de Gema Martínez que podrá verse en la tapería Babel de Rincón de la Victoria del 16 de noviembre al 6 de enero; ni las ilustraciones monstruosas de Nasty Franky en la muestra Be Weird que acogerá el Drunkorama desde el mismo día; ni Damas del flamenco, la exposición de fotografías de Paco Manzano que también podrá disfrutarse en el Ateneo; entre otras.

Si la programación del Moments Festival incluye conciertos como el que ofrecerá el músico malagueño Roberto Herruzo el sábado 17 en la citada tapería Babel de Rincón de la Victoria, el apartado de Encuentros reviste un poderoso contenido musical con citas como la que protagonizarán los periodistas y expertos David Moreu y Juan Antonio HR en el bar El Muro el mismo día bajo el lema West Coast Get Down Collective. Aunque aquí el protagonismo queda reservado a dos grupos malagueños de amplio recorrido: Airbag comparecerá al completo el día 23 en la Escuela de San Telmo para presentar la proyección del documental consagrado a su trayectoria, Buscando la hora perfecta, mientras que un buen puñado de nostálgicos podrán quitarse una espinita el día 21 en la misma sede con un homenaje a toda una leyenda underground, la banda 713avo Amor, en el que participarán dos de sus miembros, Antonio Acién y Emilio Salvatierra. Más allá de lo musical, no faltan encuentros programados de gran interés, como la presentación de la revista Málaga 2026 de Rogelio lópez Cuenca y Elo Vega el día 23 en San Telmo; y la lección de Fightlosophy que impartirán José Jiménez Díaz y Carlos Barea Navas el viernes 16 en la Sociedad Económica de Amigos del País. Eso sí, para encuentro el que protagonizará el bailaor José Losada Carrete este jueves 15 en la Escuela de San Telmo, donde recibirá por derecho el Premio Moments 2018.

La sección de documentales incluye referencias directas a la cultura skate y surfera con títulos como Amigo Skate, Cuba de Vanesa Wilkey Escobar, Sea to Shining Sea de Maximon Monihan (quien mantendrá un coloquio con el público) y Biarritz Surf Gang de Pierre Denoyel y Nathan Curren. Pero también se podrá ver Desenterrando Sad Hill, aproximación al western de Guillermo de Oliveira, así como una amplia selección de documentales musicales como The New York Hardcore Chronicle Film, Everyday Sunshine. The story of Fishbone, Slave to the Grind, The man from Mo’Wax y el ya tradicional maratón de fotografía y música documental que volverá a acoger la Escuela de Bellas Artes de San Telmo. La oferta de workshops incluye talleres de periodismo cultural, grabación y edición de sonido, tagging, diseños de barajas de cartas, risografía y la posibilidad de aprender a diseñar un póster con Chad Eaton. Ahí lo llevan.