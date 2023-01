Festival de Teatro de Málaga, cuatro décadas de vida contada sobre las tablas

Comedia, drama, teatro musical, textos clásicos y propuestas más transgresoras, dúos, monólogos, obras corales y hasta microópera. La ciudad lleva unos días rendida al teatro y en sus dos escenarios, el Cervantes y el Echegaray, hay espacio para casi todos los gustos. El Festival de Teatro de Málaga ha cumplido su 40 edición y para celebrarlo ha reunido en su cartel 46 espectáculos, 67 funciones, seis estrenos absolutos y el ciclo Teatro en Femenino. Además, el encuentro retoma la dimensión internacional este año sin olvidar su apoyo al talento local.

El pasado sábado con las obras RIF (de piojos y gas mostaza) y Cabezas de cartel se dio el pistoletazo de salida a un certamen que se desarrollará en dos actos, como viene haciéndose en los últimos tres años, del 7 de enero al 5 de febrero y del 24 de abril al 4 de mayo.

Los intérpretes Kiti Mánver, Miguel Rellán, El Brujo, Carmelo Gómez y Vicky Peña, las compañías de Finzi Pasca y Pippo Delbono, T de Teatre, Las Niñas de Cádiz, Atalaya y el CDN y el director Carlos Saura son algunos de los nombres más significativos con los que contará el festival y que nuevamente alterna estrenos nacionales de relevancia, Lorca de Saura entre ellos, con espectáculos internacionales como Nuda, creación de Daniele Finzi Pasca de espíritu poético y onírico que combina teatro físico, acrobacias y danza aérea, y Amore, de la prestigiosa compañía Pippo Delbono.

Entre las propuestas más próximas llegará este viernes al Teatro Cervantes El sueño de la razón, adaptación de la obra de Buero Vallejo por el dramaturgo José Carlos Plaza que cuenta en el escenario con Ana Fernández, Chema León, Carlos Martínez-Abarca y Montse Peidro, entre otros actores. También el 13 de enero, el Echegaray acoge Lyribélula. Crisálida en 3 arias, una idea y dramaturgia de Zelia Lanaspa, que también defenderá sobre las tablas.

El fin de semana, los días 14 y 15 de enero, Carmelo Gómez y Miguel Hermoso serán el recluso Pacífico Pérez y el doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado Pacífico y con el que irá desentrañando la carga de su pasado. Ambos protagonizan Las guerras de nuestros antepasados, el texto de Miguel Delibes adaptado por Eduardo Galán y dirigido por Claudio Tolcachir. Sobre el oficio de actor, sus sinsabores y sus éxitos va Sí, a todo, un texto de Antonio Álamo y Abel Mora sobre la historia del propio Mora y con él como protagonista para defenderla junto a Maka Rey. Se podrá ver el día 14 en el Teatro Echegaray.

La próxima semana está programado El avaro de Molière, una propuesta de teatro musical de la compañía Atalaya que cuenta con la adaptación y dirección Ricardo Iniesta. Será el 17 de enero en el Teatro Cervantes. Ese mismo martes en el Echegaray, One night at the golden bar, de Alberto Cortés.

Al principal escenario municipal se subirá el día 19 la producción del Festival de Mérida, Pentación Espectáculos y Teatro Español Edipo. A través de las llamas, de Paco Bezerra. Y el día 20 llegarán las intrépidas Ladies Football Club. Bajo la direccion de Sergio Peris-Mencheta, la obra que cuenta la historia de un grupo de trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones que en 1917 crearon el primer equipo de fútbol femenino.

Los secuestradores del Lago Chiemsee, de Alberto Iglesias y con dirección de Mario Gas, se ha programado el sábado 21 y el domingo llegará el estreno de Se suspende la función, un texto del malagueño Juanma Lara, quien también asume la dirección.

En este 40 Festival de Teatro también habrá homenajes. Kiti Mánver y Miguel Rellán recibirán el Premio Málaga de Teatro, la primera tras El inconveniente y el segundo después de protagonizar Retorno al hogar. El premio Ángeles Rubio-Argüelles recaerá en T de Teatre, compañía fundada en 1991 por cinco actrices que decidieron crear sus propios proyectos.

La Líquida estrena en el AC Málaga Palacio ‘Ellas de oro’

Una de las propuestas más exitosas del Festival de Teatro de Málaga es la que hace la compañía La Líquida, de David García-Intriago, en el hotel AC Málaga Palacio. Tras Hambre, el menú cervantino inspirado en El Quijote que llenó los salones el pasado año, García-Intriago regresa con el estreno de Ellas de oro, una mirada “divertida, curiosa y emocionante a las mujeres más libres y cultas del Siglo de Oro”, en palabras del propio autor. Su puesta en escena se acompaña de una cena de inspiración barroca con cazuela de ternera estofada al oloroso como plato principal.

Este juglar contemporáneo lleva desde 2013 creando espectáculos de humor con música en directo y una gran interacción del público. En esta ocasión Santiago Vockram tocará el violín y María Prado será la cover.