Primer asalto de Antonio Banderas

El pasado viernes, Antonio Banderas recibía junto a Jennifer López el premio del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California. En su caso, el malagueño fue objeto del homenaje por la proyección y los reconocimientos que ha cosechado su trabajo en Dolor y gloria, la película de Pedro Almodóvar. Y entre los flashes y la atención del momento, Bandera dio cuenta de su estado de ánimo en un tuit con estas palabras: “Agotado pero muy feliz en la 31 Gala Anual de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs”. Motivos para el agotamiento no le faltaban: apenas dos días antes, Banderas celebraba la Nochevieja con una función especial de A Chorus Line en su Teatro del Soho, del que ha tenido que ausentarse estos días por sus compromisos al otro lado del charco. A estas alturas, aquellos llamamientos a la vida sosegada que incumbieron a Banderas cuando el corazón decidió darle un susto han pasado a mejor vida, pero si el 2019 fue un año histórico para el actor, el corriente atesora ya expectativas harto elevadas. Lo de Palm Springs, de hecho, sirvió de preludio a la gala de los Globos de Oro que se celebra hoy en Los Ángeles: Banderas opta al premio al mejor actor y las quinielas que hasta hace no mucho se inclinaban por Joaquin Phoenix y su Joker suenan ahora a su favor con una unanimidad creciente.

Así, Banderas se medirá hoy con Christian Bale (Le Mans 66), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (Los dos Papas). Es la quinta vez que el malagueño llega como nominado a los Globos de Oro (la última vez, sin ir más lejos, fue el año pasado con la serie Genius: Picasso), pero nunca lo había hecho con tantas opciones bajo el brazo: Dolor y gloria le hizo ganar el año pasado el premio al mejor actor del Festival de Cannes, el premio del Cine Europeo y los reconocimientos de los críticos de Los Ángeles y Nueva York, entre otros. De modo que el asalto está listo para que pueda entonarse aquello de que a la sexta va a la vencida, aunque de darse sería sólo el primero: Banderas opta a llevarse también el Goya el próximo 25 de enero en Málaga y antes, el día 13, se sabrá si compite como nominado para el Oscar, una opción que se da ya por hecha y cuya resolución, dadas las múltiples claves en juego, forma sin embargo parte del mayor misterio. La competencia, en todo caso, y como sucede con los Globos de Oro, promete no ser débil ni pequeña.

Por su parte, Dolor y gloria aspira también al Globo de Oro al mejor director para Pedro Almodóvar y a la mejor película en habla no inglesa. En esa lid tendrá que superar un obstáculo notable, la coreana Parásitos, la favorita de este año. La comedia negra de Bong Joon Ho se ha erigido en una de las sensaciones de la temporada desde que se hiciera con la Palma de Oro en Cannes, y en los últimos días diversas asociaciones de críticos, Los Ángeles y Washington entre otros, la han distinguido como la mejor película de 2019. En los Globos de Oro ha entrado además en las categorías de director y guión. En el apartado de película extranjera, los otros rivales son las francesas Retrato de una mujer en llamas y Los Miserables y la coproducción entre China y EEUU The Farewell. En general, la terna de películas candidatas demuestra algo que el pasado año ya reveló el éxito de Roma: que los premios de Hollywood no miran con recelo las producciones de Netflix, vetadas aún en la competición de Cannes. De la plataforma son precisamente los dos títulos que más nominaciones suman en esta edición de los Globos de Oro: Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, que cuenta con seis opciones, y El irlandés, de Martin Scorsese, con cinco nominaciones.

Casi tres décadas después de su llegada a Hollywood, Antonio Banderas se dispone así a embarcarse en un nuevo sueño americano que podría culminar con su consagración como gran actor del continente. Dedos cruzados.