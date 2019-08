Jason Derulo regresa este martes a Starlite Marbella con su inconfundible voz y estilo

El estadounidense Jason Derulo estará de nuevo en el escenario auditorio de Starlite Marbella este martes 13 de agosto a partir de las 22:00. Regresa con el buen sabor de su aclamada actuación hace dos años en este mismo escenario.

Derulo, con su capacidad para crear nuevos ángulos y tendencias, volverá a compartir su música este martes, haciendo disfrutar a sus seguidores. Entre los 11 singles Platino que marcan su carrera, se encuentran éxitos como Want To Want Me, Whatcha Say, In My Head, Ridin, Solo o Don't Wanna Go Home.

Desde la organización han subrayado que los hechos demuestran "el incuestionable éxito" de este cantante, compositor y bailarín, considerado uno de los artistas pop y urbanos de mayor renombre, vendiendo más de 130 millones de singles en todo el mundo, y alcanzando cinco billones de visitas en YouTube y cuatro billones de reproducciones en Spotify.

Precisamente, se ha conocido que Derulo, junto a la china Tia Ray, serán los protagonistas del vídeo Champion, el himno del Mundial de baloncesto, que se celebra en China del 31 de agosto al 15 de septiembre.