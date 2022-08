La actuación de Louis Tomlinson en Marenostrum Fuengirola congregará a 15.000 seguidores

El evento musical Marenostrum Fuengirola recibirá este sábado, 27 de agosto, a Louis Tomlinson y su ‘The away from home festival’, siendo la única cita en España de la gira mundial de la La estrella británica y que congregará a 15.000 seguidores llegados desde más de 40 países, según ha informado este jueves el concejal de Cultura, Rodrigo Romero.

El edil ha destacado que este ciclo de conciertos actúa como motor turístico de la ciudad y como punta de lanza del plan de proyección internacional impulsado por el Ayuntamiento.

“Llega uno de los momentos musicales más importantes del verano no solo en Fuengirola, sino a nivel nacional porque recordemos que no solo va a actuar Louis Tomlinson, también vienen ‘Hinds’, ‘Stone’ y hasta cinco grupos que van a tocar en ‘The away from home festival’, una cita que solo se va a celebrar en nuestra ciudad”, ha declarado.

Romero ha recalcado que “no va a haber otro festival igual en todo el planeta”, señalando que “el año pasado lo hizo en Londres y el sitio elegido este año ha sido Fuengirola. Podría haberse ido a Nueva Zelanda o a Buenos Aires, en cualquier lugar del mundo habría ocurrido lo mismo, un llenazo y además con gente de todas partes del mundo”.

En este sentido, el edil ha apuntado que se han adquirido entradas desde Uruguay o Argentina, así como “de Gran Bretaña vienen autobuses que han fletado las propias fans, de Italia ha llegado ya un autobús, de Portugal también vienen muchas seguidoras”.

De este modo, la expectación para esta cita única es máxima, pues “ya hay cientos de personas esperando para entrar al recinto y todavía faltan 48 horas para que se abran las puertas. Va a ser un auténtico espectáculo y una gran fiesta”.