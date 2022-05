El Museo Ruso reabre sus puertas con 350 obras de Picasso de los fondos de la Casa Natal

Tres semanas y media después de su cierre, con la devolución de las últimas obras a sus dueños legales, el Museo de San Petesburgo, la Colección Museo Ruso ha vuelto a abrir sus puertas en el edificio de Tabacalera. Sin rastro de piezas que hagan honor a su nombre pero con la marca y la imagen intactas, la nueva propuesta a la que ha obligado la invasión de Ucrania ha nacido con tres exposiciones de calado que orbitan alrededor del genio malagueño.

Más de 350 obras de Pablo Picasso se exponen en dos muestras: Incesante Picasso: Libertad y vida y Picasso dibujante de palabras. Todas son obra gráfica, dibujo, cerámica y libros ilustrados del artista que pertenecen a los fondos de la Fundación Casa Natal y sus diferentes colecciones.

Son las muestras más amplias que se han realizado de los fondos de la institución malagueña. A ambas las acompaña la muestra La razón de los sueños. Las formas y sus fronteras. En ella se exhiben un centenar de pinturas, fotografías y grabados de artistas malagueños e internacionales que ha atesorado la Casa Natal desde su creación en los años 80.

Desde este viernes 27 de mayo hasta el próximo mes de octubre se podrán visitar las muestras, que darán a conocer a malagueños y visitantes en profundidad la riqueza de los fondos picassianos que tiene la ciudad. A la presentación han acudido este viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala de Cultura, Noelia Losada, el director de la Agencia Público para la Gestión de la Casa Natal y otros equipamientos museísticos, José María Luna, el comisario de dos de las exposiciones, Mario Virgilio Montañez y los responsables de la Fundación La Caixa y Caixabank, Juan Carlos Barroso y Gerardo Cuartero.

"La situación actual de este espacio de Tabacalera nos permite mostrar la potente colección que tiene la Casa Natal. Esta fórmula encontrada me parece muy buena idea, tener aquí durante un número de meses importante una muestra muy significativa de las colecciones que a lo largo de los años se han ido atesorando", ha apuntado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

De la Torre ha asegurado que "son exposiciones que tienen una capacidad de irradiación más allá de los límites propiamente municipales, que pueden atraer a público de todos lados". Y ha querido recordar el éxito que tuvo en cuatro ciudades de Corea del Sur una muestra que itineró entre 2013 y 2014 con 226 obras de esta colección.

El futuro del Museo Ruso

En cuanto al futuro del museo, el alcalde de Málaga ha destacado que siempre serán "contenidos de calidad". Por otra parte, el mantenimiento del nombre "dependerá de la duración de la guerra y de la política de sanciones que Europa y el Gobierno español marquen en estos temas".

"El final del Museo Ruso, a parte de una reacción normal, ha estado condicionado por la decisión de Europa de no poder hacer transferencias económicas. No podíamos renovar con ellos", ha apuntado De la Torre. Y ha agregado que "la recuperación de nombre en plenitud y en contenido no es previsible, pueden ser meses o años, muchos años, no lo sabemos". Lo que sí insiste el alcalde de Málaga es que "lo que tendremos aquí siempre será importante".

La concejala Noelia Losada ha destacado que "la invasión de Ucrania nos ha avocado a esta reorientación de un museo que siempre ha sido y será propiedad del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los malagueños. Siempre tuvimos claro que había que mantener las puertas abiertas y que la Cultura no puede pagar los platos rotos de nada, mucho menos los trabajadores ni empresas relacionadas".

Para Losada no hay "mejor manera de reconectarnos con el Museo Ruso que acudiendo a nuestra principal referencia artística, que no es otra que Picasso". Y ha señalado la "propuesta de altísimo nivel" que se ofrecerá en el espacio hasta octubre.

Picasso da paz al Museo Ruso

"En cualquier otra parte del mundo, esta sería la exposición del año. Pero nos hemos acostumbrado a lo extraordinario y para nosotros ya es lo ordinario. Estas más de 300 piezas que exponemos hoy son palabras mayores, nos comprometimos a que la calidad de este museo no bajara creo que se ha cumplido con sobresaliente", ha agregado Losada.

José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal y otros equipamientos museísticos, ha afirmado que "es la exposición más grande que se ha hecho de los fondos de la Casa Natal en su historia, sería un éxito enorme en cualquier ciudad del mundo". Luna ha recordado que más de 150.000 personas visitaron parte de esta colección en Seúl durante el mes y medio que duró la muestra.

Mario Virgilio Montañez ha comisariado dos de las tres muestras inauguradas este viernes. La que se dedica a los libros ilustrados la ha organizado un equipo de expertos del departamento de documentación y biblioteca de la Casa Natal. Igualmente se ha dedicado una sección a las fotografías de Gyenes y al legado de su gran amigo Eugenio Arias que la familia ha depositado en la Casa Natal.

"Queríamos buscar un artista indiscutible, como es Picasso, el orgullo de Málaga. Y, en este caso, reunir una obra que muestre todos sus estilos, desde 1905, cuando tenía 24 años, a 1971, cuando alcanzó los 90", ha comentado Montañez.

También ha apuntado que se estructuran en una veintena de ejes temáticos "que ofrecen toda esa riqueza y que hacen pensar al visitante en su trabajo incesante, en que Picasso es el artista que siempre está creando, que nunca se detiene". Su obra, sostiene, "está llena de vida, de dinamismo, de libertad".

Otros artistas en la colección de la Casa Natal

"Los malagueños creen que en la Casa Natal solo tenemos Picasso y no es así, tenemos mucho más", ha destacado el comisario, que ha hecho una selección de obras que ofrecen un recorrido por el arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días en la muestra La razón de los sueños.

"Hay pintura, obra gráfica, fotografía, escultura... y hemos puesto en pie de igualad y con toda justicia a artistas malagueños como Paco Peinado, Antonio Yesa, Eugenio Chicano, Dámaso Ruano, Chema Lumbreras, Lope, Cristina Martín Lara, junto a artistas como Antoni Tapies, Miró, Karel Appel o Bacon para mostrar que esa capacidad que tiene el arte para sorprendernos, agitarnos o interrogarnos es universal", agrega.

Con esta heterogénea y rica muestra, compuesta por obras que, en su mayoría, nunca se habían expuesto, se cierra un recorrido que devuelve la vida a los casi 7.000 metros cuadrados de este singular espacio.